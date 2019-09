PSG - Tuchel : "Neymar est toujours resté professionnel"

L'entraîneur parisien est revenu sur la situation de Neymar, resté au PSG mais qui doit désormais faire face au désamour d'une partie des supporters.

Neymar a effectué son retour sous le maillot parisien le wwek-end dernier contre Strasbourg (1-0), après plusieurs mois d'incertitudes marqués par sa volonté de retourner à Barcelone. Un retour qui n'est pas pour déplaire à son entraîneur, Thomas Tuchel, heureux de pouvoir à nouveau compter sur son génie brésilien.

"Il ne voulait pas être ici. Il a essayé tout ce qui était en son pouvoir [pour quitter le club], a déclaré le technicien allemand à DAZN. Cela n'a pas aidé à la rendre populaire. Cela se sent et je peux le comprendre, si le public est en colère, même de manière permanente.

"Malgré cela, il y a aussi une discussion entre moi en tant qu'entraîneur et lui en tant que joueur. Il n'y a jamais eu de rupture ou de divergence. C'est pour cela que c'était aussi facile pour moi de le faire jouer. Il s'est toujours entraîné de façon professionnelle. J'ai le sentiment que la décision [de rester] a été un soulagement pour lui, même si cela allait à l'encontre de son souhait.

"Ensuite, la concentration et la réflexion sur sa tâche apparaissent automatiquement. En tant qu'athlète, tu n'auras pas grand chose de plus. Il faut donner de l'énergie. Il a faim et c'est un compétiteur qui veut toujours gagner. Il doit résister maintenant, c'est la réalité. Il doit traverser cela, nous devons le faire lors des matches à domicile. Le mieux, c'est de s'y faire."

Suspendu en et donc absent ce mercredi face au , Neymar disputera son prochain match avec les Rouge et Bleu ce dimanche, sur la pelouse de (21h).