PSG, Tuchel : "J'espère qu'ils vont trouver une solution" pour la prolongation de Dani Alves

L'entraîneur parisien a évoqué ce vendredi les discussions entre le PSG, Dani Alves et ses représentants pour une prolongation de contrat.

Choupo-Moting

Choupo est très professionnel. Il a chaque jour un bon état d'esprit. Il savait d'avance qu'il ne serait pas le numéro un en attaque. Il est là pour être un bon remplaçant. Il a la qualité pour jouer, je le crois vraiment, mais il a eu une phase difficile. Maintenant, on peut voir à l'entraînement qu'il a retrouvé sa qualité et sa confiance. Il l'a montré contre Montpellier. Il a fait un bon match, il a marqué un but, qui était hors-jeu malheureusement. Il est important pour nous. Mais c'est le cas aussi de Nkunku, Dagba et les autres qui ont une belle influence pour le groupe. C'est difficile de rester en forme avec très peu de temps de jeu, mais c'est nécessaire qu'ils montrent chaque jour qu'ils sont prêts. Ils l'ont très bien fait contre Montpellier, et c'est très important pour l'équipe. Ils ont montré qu'ils étaient fiables et je suis très heureux pour ça.

Dani Alves et sa prolongation

Je pense que ça discute avec le club, le joueur et son agent, mais ce n'est pas mon métier. J'espère qu'ils trouveront une solution parce que Dani est super important. Il a quelque chose d'unique. Son énergie et son attitude sont tops, mais je ne suis pas impliqué dans cette négociation.

Di Maria dans un rôle à la Neymar ?

Je pense qu'il est heureux à gauche. Il a joué beaucoup de fois à droite avec nous. Quand les défenseurs sont très bas, c'est difficile de jouer avec un gaucher comme Angel à droite. Il doit toujours rentrer à l'intérieur. On peut voir qu'à gauche il peut jouer plus vite. Il peut assister Kylian [Mbappé] et d'autres joueurs plus rapidement. Il est toujours dangereux avec son pied préféré. En ce moment, il joue souvent comme deuxième attaquant avec Kylian et j'aime beaucoup ça. Ce sont les meilleurs joueurs pour finir nos attaques. Ils ont la qualité pour finir, ils sont calmes devant le but, ils savent marquer et gérer la pression devant la cage adverse.

Dagba encensé

J'aime Colin [Dagba], vraiment. C'est un garçon incroyable. Il est très fiable dans presque toutes les positions. Il s'entraîne chaque jour avec le même niveau et le même état d'esprit. C'est un top remplaçant. Il a la qualité pour jouer, mais avec ses blessures musculaires récemment il faut rester prudent. C'est un remplaçant très important.

Dagba : "J'ai privilégié le PSG"

De passage en conférence de presse après Thomas Tuchel, le latéral parisien Colin Dagba (20 ans) est revenu sur son mercato hivernal. Il a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rester au Paris Saint-Germain au cours du mois de janvier. "Je sentais que le club avait confiance en moi, surtout le coach. Je revenais de blessure, je préférais être patient, prendre mon temps en privilegiant le Paris Saint-Germain", a-t-il déclaré.