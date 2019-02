PSG - Tuchel : "Je n'ai pas demandé la réintégration de Rabiot"

Thomas Tuchel était en conférence de presse avant le déplacement à Lyon. Evidemment le mercato écoulé et la situation de Rabiot ont été évoqués.

Sur le groupe

Neymar, Marco Verratti et Layvin Kurzawa sont indisponibles pour demain. Concernant Marco et Layvin, on pense qu'ils pourront revenir à l'entrainement lundi. On l'espère.

Sur la rencontre

Ils n'ont pas perdu un match dans le groupe, en Ligue des Champions. Ils ont gagné contre Manchester (City), là-bas, ont fait nul à Lyon. C'est une bonne équipe, qui mérite d'être en 8è de finales de LDC. Ils attaquent avec beaucoup de courage, qualité. L'objectif est de défendre les demi-espaces, mais surtout ensemble, c'est un défi. Il faudra jouer avec beaucoup de courage, avoir une grande possession pour avoir l'opportunité de marquer des buts. On a beaucoup de respect pour l'OL. On doit montrer une performance complète, si on ne fait pas ça il n'y aura aucune chance de gagner.

Le match de demain sera super difficile, c'est une équipe au top niveau. Cela nous aide car nous pouvons montrer que nous sommes capables de jouer à Lyon, montrer nos qualités en défense et en attaque.

C'est difficile de s'adapter tactiquement car je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils peuvent jouer à 3 ou 4 défenseurs. On doit s'adapter à leur créativité, leur habitude de jouer et leur défense. On essaie de trouver une solution qui est facile à comprendre et exécuter pour nous. C'est comme cela qu'on trouvera notre force.

Sur le mercato

Je ne suis pas en colère concernant le mercato. Le mercato d'hiver est super compliqué car qui veut perdre son joueur en cours de saison ? Il y a très peu de possibilités à cette période et c'est toujours un défi de compenser une équipe en hiver. Si tu dois renforcer ton équipe en hiver alors tu sais que tu seras forcément déçu. Je suis très satisfait d'avoir recruté Paredes car je crois que ça peut être un joueur très important pour nous. Il la une bonne vision de jeu, peut accélerer le jeu, il a cette faculté de trouver de bonnes positions quand il a le ballon car c'est son point fort. Si je suis satisfait complètement ? Non, c'est clair mais on doit accepter et le plus important pour moi c'est de me concentrer sur les choses possibles. Tous mes joueurs ont ma confiance et on travaille ensemble.

Sa relation avec Henrique

Il y a beaucoup de choses dans la presse mais c'est pas le moment de commenter toutes les choses. Vous savez quels étaient mes souhaits mais c'était pas forcément pendant le mercato d'hiver, c'est pour aider mon équipe. J'ai mes avis et Antero Henrique a les siens. On doit faire au mieux pour le club. Je ne pense pas que les deux derniers jours sont les meilleurs pour le mercato. Je crois en mon équipe et je dois la protéger. C'est quelque chose de délicat.

La situation de Rabiot

Je n'ai pas demandé la réintégration de Rabiot. C'est la même situation qu'en novembre dernier. Le club a demandé de suspendre Adrien, je peux comprendre le club et je l'accepte.

Le rôle de Dani Alves

Il a beaucoup de qualités et je dois décider laquelle de ses qualités exploiter avant un match. Il a cette agressivité, un bon état d'esprit. Il a joué pendant la première mi-temps, contre Rennes, au milieu de terrain avec Marquinhos et ensuite à droite. Le problème c'est pas lui, c'est moi, savoir comment je peux l'utiliser.

Sur la renaissance de Thiago Silva

Lors de la première réunion entre lui et moi, c'était très agréable, il était très honnête et moi aussi. Nous avons eu une connexion pendant cette réunion et je dois dire que c'est un capitaine incroyable, il pense toujours à l'équipe, il est au Camp des Loges tous les jours, avec un super état d'esprit , il est l'un des meilleurs joueurs à chaque entrainement. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose mais je suis convaincu qu'on peut voir tout son potentiel en ce moment. C'est mon job de l'aider lui ainsi que tous les joueurs. Il est fiable pour moi, je pense que je le suis, pour lui.

Les déclarations d'Aulas

J'ai entendu ses déclarations il y a dix minutes et je les oublierai dans dix minutes. Ce sont des choses politiques, pour taquiner. On prépare ce match seulement sportivement.

Premier match de Paredes à Lyon ?

Il sera avec nous demain s'il s'entraine normalement. Mais je pense que ce sera un peu trop tôt pour commencer. Il a joué en Russie et a eu beaucoup de vacances, une longue pause. Il rentrera peut-être en cours de jeu.

Comment il gère Neymar au quotidien

Quand il arrive au Camp des Loges je le prends dans mes bras et quand il n'y est pas je lui envoie des messages. Je le contacte toujours, et lui dis qu'on pense à lui, je lui ai dit que j'étais triste pour lui. On blague aussi, et je le soutiens même quand je prépare un match sans lui. Les Brésiliens, les Sud Américains ont besoin de ce type de relation. Le plus important est de ne pas perdre ce contact. Et en cette période de grande blessure, je lui montre qu'il est toujours dans mon esprit, dans celui de toute l'équipe. Le plus important maintenant c'est sa convalescence, on espère le ramener le plus tôt possible sur le terrain.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges