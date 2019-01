PSG : Tuchel fait le point au sujet de Thiago Silva, Neymar ou Cavani avant Pontivy

Le coach du PSG a abordé le match de Coupe de France contre Pontivy et n'a été que peu bavard sur le sujet du mercato hivernal.

En conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG a notamment insisté sur l'importance de la gestion des matches alors que le PSG va enchaîner les rencontres tous les 3 jours.

A commencer par le 32è de finale de Coupe de France face à Pontivy (dimanche, 20h45).

Le retour tardif de certains Sud-Américains : "Oui, les Sud-Américains seront bien de retour. On a dit beaucoup de choses sur eux, que les Sud-americains arrivaient le 7 janvier, mais non, c’est faux. C’est le cas pour Edinson Cavani, mais c’était une négociation entre lui et moi, tout comme Marquinhos, c’est ma décision. Avec Di Maria et Verratti c’est différent, ils ont des choses familiales et privées qui font qu’ils arriveront eux aussi le 7. Ce sont les 4 seuls à revenir plus tard."

Thiago Silva aurait pu arriver plus tard, mais j’ai discuté avec lui, de la nécessité pour lui de revenir plus tôt car c’est mon capitaine, et ce n’était pas un problème pour lui de revenir le 4 janvier. Enfin, Neymar était parti avant les autres, donc on s’était mis d’accord pour qu’il revienne le 4 janvier."

Le calendrier du PSG : "Les joueurs se sont entraînés chez eux, à la maison, mais nous ne sommes pas à 100%, c’est clair. Je suis content car tout le monde a bien fait son entrainement à la maison. Car bientôt, ça va être compliqué, après la semaine à Doha, nous allons jouer tous les trois jours, 17 matches sans pauses ni repos, ce sera très dur."

Manchester United : "Je ne pense pas encore à Manchester United, et c’est important qu’on arrête d’en parler parce que c’est en février et il y aura beaucoup d’autres matches avant. La seule manière d’être prêts à jouer contre Manchester United, ce sera d’être prêts et se préparer pas à pas, lors de chaque match."