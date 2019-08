PSG, Tuchel déjà en danger ?

L'entraîneur allemand n'a pas le droit à l'erreur cette saison et va devoir convaincre son directeur sportif lors de la première partie de saison.

Thomas Tuchel est-il sur un siège éjectable ? Après un premier exercice décevant que ce soit suite à la déconvenue en mais aussi au fiasco en contre Rennes en finale, l'entraîneur allemand aborde sa deuxième saison avec forcément une certaine pression autour de son cas personnel. L'ancien du sera très attendu sur la scène européenne mais pas que et devra se montrer convaincant.

En effet, selon les informations de L'Equipe, Thomas Tuchel aurait jusqu'à la trêve hivernale pour faire ses preuves et notamment convaincre Leonardo qu'il est le bon choix pour entraîner le . Pour rappel, l'Allemand a prolongé son bail en mai dernier, et le Brésilien n'a jamais remis en question cette prolongation de contrat, ni même évoqué un possible départ rapide de l'entraîneur allemand. Mais en 2011, alors qu'Antoine Kombouaré n'était pas le choix de Leonardo, il était arrivé avant lui comme Thomas Tuchel, le Brésilien avait laissé six mois au Français pour faire ses preuves avant de faire venir Carlo Ancelotti.

La jurisprudence Kombouaré

Thomas Tuchel sait donc ce qui l'attend. Il doit obtenir des résultats, avoir identité de jeu, gérer les ego et avoir l'adhésion de son vestiaire, ainsi que de bonnes relations avec son directeur sportif pour être dans les meilleures conditions et poursuivre son aventure parisienne. Le PSG a bien débuté sa saison avec une victoire lors du Trophée des champions samedi dernier face à Rennes, mais même là, la prestation des joueurs de la capitale n'était guère convaincante.

Pour le moment, Thomas Tuchel et Leonardo semblent sur la même longueur d'onde ce qui est de bon augure pour l'avenir de l'Allemand mais aussi pour le club de la capitale puisque les deux hommes vont dans la bonne direction. Le Brésilien a répondu aux attentes de Thomas Tuchel sur le marché des transferts en lui offrant des recrues à des postes dont les besoins se faisaient ressentir, notamment au milieu de terrain et en défense, afin de donner toutes les cartes à l'Allemand pour réussir.

Dans tous les cas, Thomas Tuchel savait à quoi s'attendre en rejoignant le PSG, et encore plus avec le retour de Leonardo. L'Allemand a des objectifs élevés qu'il doit atteindre pour ne pas être mis sur la sellette. Comme l'indique L'Equipe, si d'ici fin décembre, tout ne roule pas comme sur des roulettes, malgré sa prolongation, Thomas Tuchel ne serait pas forcément protégé. Et qui sait, avec un Massimiliano Allegri ou un José Mourinho rôdant dans les parages tout peut arriver.