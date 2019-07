PSG, Tuchel : "Beaucoup de choses à améliorer"

Après le match contre l’Inter, le coach du PSG a admis que son équipe n’était pas encore totalement au point. Mais, il n’est pas inquiet.

Le PSG défiait l’Inter de Milan ce samedi en dans le cadre de sa préparation pour la prochaine saison. Avec une équipe plutôt compétitive, les champions de France ont été contraints à un nul, avant de céder aux tirs au but.

Au coup de sifflet final, Thomas Tuchel a été appelé à livrer sa réaction. Le coach allemand a avoué qu’il y avait encore de boulot à faire. Mais, il est aussi convaincu que son équipe va encore monter en puissance et qu’il reste encore suffisamment de temps pour peaufiner les réglages et faire en sorte que tout soit prêt pour la reprise du championnat.

« Il nous manque des choses, a-t-il confié aux journalistes après la partie. C'était un match comme ci comme ça. On a mieux joué contre Dresde et , mais l'Inter a aussi beaucoup de qualités (…) On a manqué de structure dans notre camp pour se sortir de leur pression. De ce fait, on a perdu beaucoup de ballons dans notre camp, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. C'est super dangereux et ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ça nous a coûté beaucoup d'efforts d'entrer dans le camp adverse (…) Je ne suis pas sûr qu'on avait la capacité de mettre l'intensité pour contrôler et récupérer le ballon. Il y a beaucoup de choses à améliorer, ce n'est pas grave, c'est le bon moment pour cela. On est dans la phase de préparation, il y a des joueurs nouveaux, des jeunes ».

L'article continue ci-dessous

« On n’a pas assez fait d’efforts ensemble »

Relancé ensuite sur les points qu’il est important de faire travailler, le technicien allemand a surtout insisté sur l’agressivité. Il veut que ses ouailles se donnent à fond à chaque match, même si les enjeux diffèrent d’une partie à l’autre. « On peut jouer bien mieux qu'aujourd'hui. La leçon qu'on peut en tirer est qu'il faut se préparer à surmonter ce type d'obstacles, à affronter des adversaires jouant avec agressivité. Le défi est toujours le même pour nous, on doit être satisfait de terminer un match complètement fatigués. On doit tout donner. Le foot de haut niveau, c'est ça, ce n'est pas seulement une affaire de possession, de technique ou de talent. C'est une question d'engagement, d'intensité, d'effort collectif.»

Est-ce que la venue de nouveaux renforts, en plus de celles déjà recrutés (Sarabia, Herrera) pourrait aider Paris à vite être performant ? La réponse de Tuchel : « Non, pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est clairement une question de comment on a joué. On a manqué de structure, on n'a pas assez fait les efforts ensemble, comme une équipe. Nos lignes n'étaient pas resserrées comme celles de l'Inter, et, de ce fait, il nous a manqué ces choses. » Pour rappel, Idrissa Gueye (Everton) est pressenti pour devenir le prochain transfuge des Franciliens et venir renforcer ainsi l’entrejeu.

Enfin, Tuchel a conclu en indiquant qu’il va continuer à travailler, en ayant le match de contre Rennes en ligne de mire : « On doit attendre car les joueurs qui n'ont pas joué s'entraînent en ce moment. C'est une préparation, on doit gérer les joueurs individuellement. Ils ont d'abord joué 45 minutes, puis 60, aujourd'hui 70 minutes. Pour Sydney, on verra ça la veille du match. On doit aussi penser au fait que Julian Draxler sera suspendu contre Rennes. On est ici pour travailler et donner du temps de jeu. Mais on doit utiliser aussi le match pour donner plus d'intensité, avec notre mentalité. »