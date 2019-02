PSG - Tuchel a "un peu mauvaise conscience" pour l'alternance entre Buffon et Areola

L'entraîneur parisien a notamment évoqué la concurrence entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola ce mardi en conférence de presse.

Tuchel et ses sources d'inspiration

Mon premier entraîneur était mon père. C'était très bien, mais aussi très dur pendant mes premières années en tant que joueur. J'ai eu la possibilité de côtoyer beaucoup d'entraîneurs. Hermann Badstuber était vraiment important pour moi. Ralf Rangnick aussi. J'ai aussi regardé Barcelone avec Cruyff, et avec Guardiola. C'était toujours une leçon pour apprendre et s'améliorer à chaque match. Je suis heureux d'avoir dans mon groupe des joueurs comme Dani Alves, Di Maria ou Buffon. Je peux grandir avec eux, ils sont très professionnels. Je donne le meilleur, eux aussi. C'est un cadeau, et c'est très bien pour que je puisse m'améliorer.

Juan Bernat forfait contre Montpellier ?

L'alternance Areola/Buffon

J'ai un petit peu mauvaise conscience. La situation pour les deux n'est pas facile. Pour Alphonse, c'est difficile. Pour Gigi, c'est sûrement un peu plus facile parce qu'il a plus d'expérience. Mais les deux sont exceptionnels. Ce n'est pas l'idéal pour tirer le meilleur des gardiens, mais j'ai confiance en eux. Gigi a joué les deux derniers matches en Ligue des champions grâce à son expérience. C'est super important pour nous, pour le vestiaire, avant et pendant le match. Il est toujours hyper positif. Mais Alphonse est super fiable aussi. Les deux sont incroyables, je n'ai jamais vu ça. La situation n'est pas simple, mais on peut faire comme ça cette saison. Après, on devra réfléchir.

La situation de Kurzawa

Ce n'est pas une question de qualités. Pas du tout. Il a beaucoup de talent, mais il faut des possibilités. Juan (Bernat) a bien travaillé, Layvin (Kurzawa) était blessé pendant longtemps. Il doit adapter sa mentalité pour être prêt à jouer quelques minutes. C'est un petit peu difficile pour jouer, mais je pense que là il y a une possibilité pour lui. J'ai confiance, il est rentré contre Saint-Etienne. C'est important qu'il montre sa qualité pour l'équipe. Avec Juan, c'est peut-être trop risqué de le laisser jouer mercredi. Il a reçu un coup et ce n'est pas sûr qu'il puisse jouer. Mais c'est comme ça. On a des matches tous les deux ou trois jours et c'est pour cette raison aussi qu'il est important que des joueurs comme Kurzawa, Nkunku ou Diaby montrent qu'ils ont des qualités et qu'ils sont fiables.

Le leadership de Dani Alves

L'article continue ci-dessous

Chaque jour est un défi pour Dani. Il est exigeant, il demande le meilleur aux joueurs et à moi aussi. C'est bien. On peut chercher le meilleur avec lui. C'est un leader, il a beaucoup d'énergie. Il ne s'arrête jamais. Il est super fiable. C'est un modèle pour tous les autres.

Le turn-over

Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour faire des changements avec tous nos absents. Les joueurs disponibles doivent jouer même si on doit aussi gérer les temps de jeu. On doit trouver des solutions pour les matches contre Montpellier et Nîmes avec le kiné, le docteur et les joueurs. Il nous manque beaucoup de joueurs, mais ce n'est pas possible que ce soit les mêmes joueurs qui jouent 90 minutes à chaque fois.