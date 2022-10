PSG : Trêve internationale, enchaînement des matchs... Galtier a senti une "forme de démobilisation"

Quatre jours avant le match de Ligue des champions à Benfica, l'entraîneur parisien a senti que la trêve avait pesé sur le physique de ses joueurs.

En glissant, il a senti un petit étirement. Évidemment, il revenait de blessure et il a préféré sortir. Il est bien trop tôt pour dire s'il y a une durée d'indisponibilité ou si ce n'est pas grand-chose.



Messi a inscrit son premier coup franc ce soir, vous donne-t-il le sentiment qu'il peut redevenir le meilleur joueur du monde ?

J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement. Il est bien dans sa tête et heureux tous les jours. C'est un joueur altruiste qui anime le jeu avec tous ses partenaires. La saison dernière a été compliquée, il avait des circonstances atténuantes. Tous les jours il a une relation avec ses partenaires qui me laisse penser qu'il est heureux. Quand il est heureux, il est performant et il peut retrouver les standards qu'il a eus tout au long de sa carrière.



La coupure internationale couplée à la Coupe du monde qui approche peut-elle générer une forme de relâchement ?

Je pense qu'évidemment que la coupure internationale associée avec le match de mercredi peut générer chez les joueurs une forme de démobilisation. Il est difficile de revenir dans la compétition quand on a beaucoup voyagé. On a eu très peu de temps pour travailler avec le dernier joueur qui est rentré vendredi (Messi). Nice a aussi fait un vrai bon match avec une organisation et des joueurs différents. La première période m'a laissé penser qu'on allait accélérer et patatra... On a laissé le monopole du jeu à Nice qui a égalisé et c'était mérité. Il a fallu apporter du sang-neuf pour avoir plus de courses et de percussion.



Achraf Hakimi a déclaré ressentir beaucoup de fatigue après la trêve internationale, avez-vous senti la même chose chez vos joueurs ?



Oui, on a eu du mal à mettre du rythme. Si Hakimi en parle... C'est un joueur qui beaucoup joué, comme d'autres, mais je ne pouvais pas tous les faire souffler. C'est une saison singulière avec le championnat, la C1 et les matchs internationaux. J'ai vu des joueurs qui ont mis du temps à rentrer dans le match et surtout à redémarrer en seconde période.



Pourquoi avoir choisi de laisser Kylian Mbappé sur le banc ? Est-ce le fruit d'une discussion que vous avez eue avec lui ?

J'ai une gestion pour tout l'effectif. Concernant Kylian, il a pris un choc à la hanche lors du match contre le Danemark et il est revenu mercredi après 48 heures de repos. Jeudi sa douleur s'est réveillée et hier (vendredi) il avait encore un hématome. En discutant avec lui, il me semblait opportun de ne pas le faire démarrer car il avait une appréhension mais j'ai apprécié qu'il reste disponible pour cette rencontre. Et puis il y avait aussi un focus sur le match suivant.



Messi vient d'enchaîner les douze derniers matchs du PSG pourquoi ne pas le faire souffler. Peut-il être géré comme les autres ?

Concernant Leo, bien sûr que l'on fait attention. Je savais qu'il n'avait pas beaucoup joué sur le deuxième match avec l'Argentine et après discussion avec lui, il m'a dit qu'il pouvait tenir sa place et n'avait pas besoin de souffler. Comme il est toujours important de gagner, il me semblait difficile de le sortir car nous avons besoin de certaines associations. Finalement ça a été payant.