PSG Training Center : avis favorable suite à l’enquête publique

Un avis favorable a été donné suite à l'enquête publique réalisée sur le site de Poissy qui prévoit la construction du PSG Training Center.

Le résultat de l'enquête publique relative au projet d'aménagement du site des Terrasses de Poncy, à Poissy, est tombé ce vendredi. Réalisée du 18 février au 29 mars 2019, l'enquête portée conjointement par le , la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) et la Ville de Poissy. a abouti à un avis positif alors que le site prévoit la construction du futur centre d’entraînement et de formation du PSG.

Le PSG Training Center réunira en un même lieu, les équipes professionnelles et jeunes footballeurs, handballeurs ainsi que la section judo. Le centre d’entraînement et de formation comprendra notamment 17 terrains de football et un stade de 5 000 places.

Dans son communiqué, le club de la capitale écrit que "cette étape marque une avancée majeure pour le projet, fruit d’un travail partenarial de longue date entre le Paris Saint-Germain, GPSEO et la Ville de Poissy."

Jean-Claude Blanc, Directeur général délégué du Paris Saint-Germain, déclare : "Cet avis favorable sur le projet de création du centre d'entrainement et de formation du Paris Saint- Germain est une heureuse nouvelle pour l’ensemble du territoire du Grand Paris Seine & Oise. Ce projet, soutenu par la communauté urbaine, s’inscrit au cœur de notre politique d'attractivité. Il répond à nos exigences en termes de concertation avec les habitants mais aussi en termes de développement de l'emploi local, de dynamique de circuits courts et de maillage avec le tissu économique et associatif. Enfin, à l'instar de l'équipe GPS&O Athlétisme et du projet de Centre National d'Arbitrage et de Bénévolat, cette implantation du Paris Saint Germain est un puissant levier pour renforcer l'image de notre territoire autour de l'excellence sportive."

L'ouverture du centre d'entraînement et de formation du Paris Saint-Germain est prévue pour l'été 2021.