PSG, "Tout le monde sait comment ça va se terminer" entre Navas et Donnarumma

Son arrivée en avait surpris plus d’un. Libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait finalement succombé aux sirènes parisiennes pour rejoindre le PSG.

Une arrivée de choix et à moindre coût au niveau de l’indemnité de transfert mais qui posait la question de savoir comment Mauricio Pochettino allait gérer ce renfort. En plus d’un Donnarumma, auteur d’un Euro 2020 XXL avec l’Italie, le PSG comptait déjà Keylor Navas dans ses rangs. Le Costaricien avait d’ailleurs prolongé jusqu’en 2024 quelques mois plus tôt.

Qui sera le titulaire ? Qui sera le remplaçant ? Quatre mois après le début de la saison, la question est toujours sans réponse… Pochettino a fait le choix de ne pas faire de choix et joue donc l’alternance entre les deux gardiens. Une situation qui n’est pas idéale ni pour Navas, qui a déjà connu ça au Real Madrid, ni pour Donnarumma, novice dans cette situation.

Donnarumma représente l'avenir

"Je ne sais pas si c'est devenu un problème, a déclaré Mino Raiola, son agent, à TMW. Je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se passera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment jamais vécu auparavant, mais cela résoudra seulement avec le dialogue. Il faut y aller doucement."

Depuis le début de saison, Donnarumma a joué sept matchs, dont deux en Ligue des champions. Keylor Navas a en a disputé quatre de plus toutes compétitions confondues (dont deux en Ligue des champions également).

Le suspense demeure entier mais à 22 ans, le gardien italien représente clairement l’avenir. Raison pour laquelle son agent ne se fait pas de soucis quant à son avenir au PSG.