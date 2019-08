PSG-Toulouse, Marco Verratti : "Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Neymar"

Le milieu de terrain du PSG a répondu aux questions des journalistes ce samedi avant la réception de Toulouse dimanche soir (21h).

Des responsabilités dans le vestiaire

J'en ai toujours eues. C'est normal d'avoir des responsabilités. Quand on grandit, on pense aussi à d'autres choses. Je me sens important pour cette équipe et je veux l'aider à faire un pas en avant. On sait tous ce que cela signifie : c'est faire un pas plus grand en Champions League. (...) Aujourd'hui, physiquement aussi, je me sens vraiment bien, et dans le football c'est important.

Neymar

Je suis très proche de Ney, mais ce sont des choses particulières. Je n'aime pas parler seulement de ça. (...) Comme je le dis toujours, j'espère qu'il va rester ici. Il nous a manqué beaucoup dans les moments difficiles de la saison. Comme Messi et Ronaldo, dans les matches importants de Champions League, ce sont des joueurs qui font la différence. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Ney à Paris et même dans le monde. Dans dix jours, on va savoir s'il reste à Paris. J'espère qu'il va rester, mais je suis comme vous aujourd'hui.

La défaite à Rennes

Ca ne nous fait pas plaisir de perdre un match. Dans le football, il faut avoir de l'équilibre. Jouer à Rennes, c'est toujours difficile. On a manqué certaines phases dans ce match, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ce sont des matches qui doivent nous faire comprendre qu'on doit jouer tous les matches avec la même intensité. On doit toujours donner le maximum pour gagner parce que personne ne nous fera de cadeau.

Son positionnement

En , je joue encore plus devant. Au , je joue davantage en 6. Je me mets où le coach me demande de jouer.

Les latéraux

C'est difficile de trouver la profondeur sur les latéraux. Quand on joue à six derrière, c'est difficile de trouver les espaces. Ca s'est passé aussi contre Nîmes. C'est difficile parfois de jouer contre des équipes qui jouent en 6-3-1, mais je pense que ce n'est pas un problème pour les couloirs. Parfois, on peut jouer un peu plus bas, surtout quand Kylian (Mbappé) st à gauche. Il est très fort en un contre un.

Sa prolongation

Je ne sais pas. Ca dépend du club. Il me reste encore trois ans de contrat et ce n'est pas le plus important pour le club aujourd'hui. Il y a le mercato qui se termine le 2 septembre. Mais ce n'est pas un problème de trouver un accord. Je me sens très bien dans cette équipe et dans le projet. Ils m'ont donné la confiance. Je suis venu ici et on est allé à la conquête de l'Europe. On est les premiers déçus quand ça ne va pas comme on le souhaite, mais c'est difficile.

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.