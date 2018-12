PSG, Thomas Tuchel : "Neymar a joué blessé, je l'ai autorisé à rentrer au Brésil"

L'entraîneur du PSG a donné les raisons de l'absence de Neymar, de retour au Brésil et qui ne jouera pas contre Nantes samedi soir (21h).

Neymar ne participera pas au dernier match de l'année contre Nantes, samedi au Parc des Princes (21h). Laissé au repos face à Orléans en Coupe de la Ligue (1-2), le Brésilien est rentré chez lui au Brésil, avec l'accord de Thomas Tuchel afin de se soigner, lui qui avait été touché aux adducteurs contre Bordeaux.

"Neymar était blessé. Il a joué pour nous contre Belgrade. C'était un risque, mais il fallait le prendre. Nous sommes heureux que les choses n'aient pas été plus mal. Il veut toujours jouer. Orléans, Nantes... Mais dans ces moments-là, nous devons être intelligents et ne prendre aucun risque avec cette blessure. Si c'était une finale ou le dernier match de la saison, ça aurait été possible de le faire jouer, mais là il est nécessaire de rester calme. C'est ma décision de l'autoriser à rentrer au Brésil", a expliqué Tuchel en conférence de presse.

Areola et Diarra forfaits, Di Maria incertain

L'entraîneur du PSG a aussi annoncé les forfaits d'Alphonse Areola et Lassana Diarra. Concernant Angel Di Maria, une décision sera prise ce vendredi à l'issue de l'entraînement : "Alphonse (Areola) ne s'est pas entraîné hier (jeudi). Il ne pourra pas jouer. Lassana (Diarre) non plus. Pour Di Maria, on doit décider aujourd'hui. Ce sera peut-être comme Neymar. Il joue avec des douleurs depuis deux semaines. J'attends une réponse pour savoir si on prend un risque avec lui ou qu'on le repose. Il doit s'entraîner aujourd'hui."