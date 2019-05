PSG - Thomas Tuchel : "L'effectif ? Peut-être qu'on changera beaucoup"

L'entraîneur du PSG a affirmé que l'effectif pourrait changer en profondeur cet été, alors que son équipe vit une fin de saison pénible.

Le PSG a livré une nouvelle prestation inquiétante ce mardi sur la pelouse de la Moisson contre , conclue par une défaite (2-3). C'est le troisième revers consécutif à l'extérieur pour les Parisiens en championnat, une première depuis janvier 2010. Une période particulièrement pénible pour les hommes de Thomas Tuchel, qui ont également perdu la finale de la contre Rennes (2-2, 5-6 aux tab).

Après cette nouvelle déception, l'entraîneur allemand et son capitaine du soir, Marquinhos, ont tous deux pointé du doigt l'état d'esprit du groupe, déjà assuré de terminer champion de à l'issue de la saison. "Peut-être qu'il faut quelque chose de spécial pour qu'ils montrent ça dans l'état d'esprit. Nous ne sommes pas habitués à surmonter des obstacles tous les trois jours. Nous sommes habitués à être la meilleure équipe et à avoir les meilleurs joueurs", a notamment déclaré l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Alors que plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, Thomas Tuchel n'a pas caché que l'effectif pourrait être remodelé en profondeur : "Si je suis favorable à de grands changements dans l'effectif cet été ? Oui, ça peut venir.. Mais il faut rester calme, ne pas perdre la tête et parler avec le directeur sportif, le club et le président. Et peut-être qu'on changera beaucoup", a-t-il déclaré au micro de Canal + Sport dans la soirée.

"Ce n'est pas un visage de mon équipe que je n'ai pas l'habitude de voir. C'est absolument nécessaire d'observer ça, notre réaction après un titre, notre réaction après une finale perdue, notre réaction après avoir gagné le championnat. C'est nécessaire parce que pour s'améliorer et pour vraiment jouer pour un club comme le PSG, ce n'est pas possible de laisser tout ce que nous avons créé comme ça, en cette fin de saison."

Des propos qui font écho à ses déclarations en conférence de presse, où il ajoutait : "On se retrouve maintenant dans une situation un peu bizarre et je suis surpris. Mon rôle, c'est d'observer et de prendre les bonnes décisions pour l'année prochaine." Un message clair adressé à certains joueurs dont l'implication laisserait à désirer.

Il y a quelques jours, L'Equipe annonçait que le club envisageait de se séparer de plusieurs joueurs à l'intersaison dans l'objectif de renouveler une équipe qui n'a pour l'heure pas réussi à passer un nouveau cap en , avec une nouvelle désillusion dès les huitièmes de finale contre . Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Julian Draxler ou encore Edinson Cavani pourraient être amenés à quitter le club selon le quotidien. En parallèle, l'arrivée d'Ander Herrera en provenance de Manchester United serait bouclée, un accord ayant été trouvé.