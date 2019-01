PSG, Thomas Tuchel explique pourquoi l'arrivée d'un numéro 6 est compliquée : "L'hiver c'est toujours très compliqué"

L'entraîneur du PSG a de nouveau souligné l'importance de recruter un milieu de terrain mais sait que c'est compliqué à réaliser cet hiver.

Ce n'est plus un secret pour personne, le PSG est à la recherche, activement, d'un nouveau milieu de terrain. Avec la mise à l'écart d'Adrien Rabiot, en fin de contrat et qui ne prolongera pas, le club de la capitale est un peu juste dans ce secteur de jeu. Thomas Tuchel ne cesse de marteler l'importance d'avoir rapidement un renfort à cette position et a une nouvelle fois affirmé sa position lors du stage au Qatar.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Thomas Tuchel a expliqué les raisons qui rendent compliquée l'arrivée d'un numéro six lors du mercato hivernal : "J’espère qu’il y a eu une avancée sur un cas en particulier parce qu’on en a besoin. On doit attendre, je dois attendre, vous aussi. On ne peut pas dire quelque chose pour l’instant parce que le mercato est compliqué, particulièrement pour nous. C’est toujours très compliqué l’hiver".

"Ce n'est plus Noël"

"Qui voudrait se séparer d'un joueur qui a suffisamment de qualité pour signer au Paris Saint-Germain ? Normalement on aurait dû avoir ce joueur l'été dernier, pour travailler avec lui sur l'ensemble de la saison. On a besoin de ce joueur, c'est absolument nécessaire, parce qu'on a perdu Lassana Diarra et Adrien Rabiot pour le moment", a ajouté l'entraîneur du champion de France en titre.

L'entraîneur allemand ne se fait guère d'illusions sur l'issue du mercato et a commenté la piste Julian Weigl : "C’est toujours intéressant, mais je ne peux pas en parler. Il était mon joueur, nous avons travaillé ensemble. Julian a très bien joué avec nous, à Dortmund, mais c’est encore un joueur de Dortmund. Tu peux avoir beaucoup de souhaits mais ce n’est plus Noël (rires). C’est le mercato. On doit faire le nécessaire".

Thomas Tuchel est préparé à cette éventualité : "Si on prend un joueur alors que nous ne sommes pas convaincus à 100%, comment fait-on l’été prochain ? C’est pour cela que c’est difficile. Si on prend un joueur cet hiver, il doit être prêt la semaine suivante. L’été, c’est différent. On a la préparation, cinq semaines, il n’est pas forcément obligé de jouer le match qui suit. On peut attendre huit à dix semaines pour son acclimatation".