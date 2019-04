PSG - Thomas Tuchel : "Dès que Kylian Mbappé sent une goutte de sang, il approche"

Tuchel était en conférence de presse avant la demi-finale de CDF face à Nantes. Le coach est revenu sur les qualités exceptionnelles de Mbappé.

Quelles sont les dernières nouvelles du groupe, notamment pour les blessés ?

Neymar, Cavani, Di Maria et Meunier ne sont pas disponibles pour demain (mercredi). Concernant Draxler et Dani Alves on doit essayer aujourd’hui de voir s’ils peuvent revenir, on verra aussi demain matin pendant l’entraînement.

Cette demi-finale possède l'avantage pour vous de se jouer à domicile. Ça compte beaucoup ?

Le match est différent parce qu’il est décisif mais on le prépare de la même façon. C’est important d’ailleurs de le préparer comme cela, on prépare le groupe, j’attends que mes joueurs donnent tout. donnera tout, c’est une équipe serrée, agressive qui fait beaucoup de centres. On doit être attentif. On veut gagner, j’attends un match très intense.

Vahid Halilhodzic a critiqué votre préparation du match contre United. Que répondez-vous à cela ?

Je ne peux pas perdre mon énergie et ma concentration sur ces critiques-là.

"Il me manque beaucoup de joueurs, on doit jouer ensemble, avec toute notre concentration."

Comment se comporte votre équipe face à l'enchaînement des matches tous les trois jours ?

C’est nécessaire d’être concentré demain. Ne pas penser à la possible finale, pendant le match de demain ou bien encore au fait d’être champion dimanche en . Il me manque beaucoup de joueurs, on doit jouer ensemble, avec toute notre concentration. Ce sera le défi.

Kylian Mbappé reste sur de très belles performances en championnat. Comment jugez-vous son début d'année 2019 ?

Je ne sais pas si mes objectifs ont été atteints avec lui mais il est un attaquant exceptionnel. Sa mentalité est énorme, il veut toujours marquer. Vous devez imaginer que c’est un requin, vous déposez un peu de sang et il approche. Dès qu’il sent une situation dangereuse il est là, toujours. C’est sa qualité, toujours prêt à marquer. Il a son objectif, de marquer toujours plus. C’est comme ça qu’il se comporte. On peut s’attendre à tout avec lui. A mon avis il est important qu’il investisse dans son talent chaque jour. Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup d’objectifs et d’influences autour de lui. Il doit rester concentré pour atteindre ses objectifs. Cela ne l’aide pas qu’on parle de Pelé, c’est trop loin dans le futur de le comparer à lui. La prochaine occasion d’améliorer c’est aujourd’hui, à 16 heures sur le terrain, puis demain (mercredi) 9h du matin, puis à 21 heures.

Dani Alves n'a toujours pas prolongé. Êtes-vous confiant ?

On a plusieurs joueurs avec des situations contractuelles proches de la fin. On doit parler de tout ça avec le directeur sportif, le président, moi et mon staff. On pourra parler de tout cela après, quand ce sera officiel.

À quel point la gestion humaine et psychologique compte pour votre effectif ?

Tous les joueurs ont leur passé, viennent de différents pays, ont été élevés différemment avec sa famille, Mais ils sont tous ensemble dans les vestiaires, cela implique aussi l’humain pas seulement le sportif. Cela a une grande influence parce que si vous êtes une personne qui aime prendre beaucoup de risques, ce n’est peut-être pas le meilleur défenseur. C’est aussi la manière dont j’essaie de trouver la meilleure position pour chaque joueur. C’est pour cela qu’on doit toujours faire attention à ces profils de joueurs. On peut changer la tactique, si cela n’est pas nécessaire alors on la garde, ce n’est pas changer pour changer. C’est le but de traiter le joueur individuellement, c’est un challenge en tant que coach. Il faut être curieux et compréhensif.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges