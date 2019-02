PSG - Thomas Tuchel : "C'est notre responsabilité de gagner contre Villefranche demain"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse cet après-midi, à la veille du déplacement du PSG à Villefranche, en huitièmes de Coupe de France.

Le match de ce mercredi contre Villefranche, le retour de Marco Verratti, mais aussi la défaite de dimanche contre Lyon : l'Allemand a abordé différents sujets ce mardi.

"Nous devons jouer avec sérieux et vigilance"

"C'est notre responsabilité de gagner contre Villefranche demain", a d'abord déclaré Thomas Tuchel, avant ce huitième de finale chez le 13e de National. "J'attends un match avec une grande domination et la possession du ballon. Ils vont vouloir jouer en contre-attaque. Nous devons jouer avec sérieux et vigilance."

Il a ensuite évoqué l'état de forme de son effectif et la possibilité de faire tourner, à une semaine du déplacement sur la pelouse d'Old Trafford pour y défier Manchester United. "Les joueurs comme Gianluigi Buffon, Daniel Alves et Thiago Silva ont beaucoup d'expérience. Ils jouent chaque match avec le même état d'esprit. Les jeunes joueurs doivent montrer à chaque entraînement qu'ils sont prêts. Je leur demande beaucoup."

De retour à l'entraînement lundi, Marco Verratti pourrait faire son grand retour, même si son entraîneur a préféré temporiser : "On doit décider aujourd'hui pour Marco Verratti si c'est possible pour lui de rejouer", a-t-il précisé.

Enfin Thomas Tuchel est revenu sur la défaite des siens dimanche à Lyon, la première de la saison en Ligue 1. "Si on veut gagner contre Lyon, on doit montrer nos qualités pendant 90 min et pas seulement 60 min", at-til estimé, en référence à la première mi-temps compliqués des joueurs de la capitale.