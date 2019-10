PSG - Thomas Meunier réaffirme sa volonté de rester

En fin de contrat en juin, Thomas Meunier n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Pourtant le Belge l'affirme, il veut continuer l'aventure à Paris.

L'incertitude plane toujours concernant l'avenir de Thomas Meunier au PSG. Pas forcément titulaire dans l'esprit de Thomas Tuchel, le Belge enchaîne depuis le mois de septembre en raison des absences de Thilo Kehrer et Colin Dagba.

Malgré cette situation, Meunier fait toujours d'une prolongation dans la capitale française sa priorité, comme il l'a confié à Bein Sports. "Pour l'instant, on est plus dans l'attente et on va voir comment ça se passe. Je pourrais peut-être vous en dire plus dans les semaines à venir. J'ai déjà dit plusieurs fois mon souhait, je suis bien à Paris et j'apprécie le club", a-t-il déclaré.

"Mon ambition est de rester et on verra après comment ça se passe et quelle est la volonté du club. J'ai été patient jusqu'à maintenant, je le serai encore un petit peu et on verra comment ça va se passer. Déçu ? Non, car mon but est de jouer au football et je peux le faire ici comme je le souhaite. Ce sera à eux de prendre une décision et de trancher à un moment. En tout cas, le message est positif quand je parle avec le staff et avec Leonardo, c'est toujours très encourageant donc je pense que ça viendra à un moment."

"À Bruges, Paris peut souffrir"

Le latéral parisien a également évoqué le Club Brugges, prochain adverse du PSG en , où il a évolué pendant plusieurs saisons. "J'y ai joué cinq ans et c'est toujours positif. Ils sont champions une année sur deux et en Champions League tous les ans. Ils ont un très bon groupe, on l'a vu contre et le Real", a-t-il ainsi estimé.

"C'est une équipe qui peut surprendre et qui a d'immenses qualités. Au Jan Breydelstadion, Paris peut souffrir, oui. J'en reste persuadé. Il faut toujours rester prudent." Les hommes de Thomas Tuchel sont prévenus.