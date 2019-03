PSG : Thomas Meunier confirme son forfait avec la Belgique

Sorti peu après la demi-heure de jeu lors du Classique avec le contre Marseille dimanche soir (3-1), Thomas Meunier est bien forfait pour le rassemblement de la .

Le latéral droit du club de la capitale a confirmé son forfait pour les rencontres face à la , le jeudi 21 mars, puis Chypre, le dimanche 24 mars, qui comptent toutes les deux pour les éliminatoires de l' .

"Malheureusement, je dois me retirer de la sélection de l'équipe nationale belge en raison d'une blessure. Chagrin et tristesse... bonne chance à mes coéquipiers !", a indiqué le défenseur belge sur son compte officiel Twitter.

Unfortunately I have to drop out of the Belgian national team selection due to injury. Sorrow and sadness... good luck to my teammates! #WEAREBELGIUM #tousensemble 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #TÔTOUTARD pic.twitter.com/CJH8ZtVM27