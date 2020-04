PSG - Thilo Kehrer revient sur le match contre le Borussia Dortmund

Le défenseur allemand du PSG s'est exprimé au sujet de la qualification face à Dortmund, évoquant une émotion très forte partagée avec les supporters.

Régulièrement blessé cette saison, Thilo Kehrer vit une deuxième année plus compliquée au sein du , lui qui avait été régulièrement aligné par son entraîneur et compatriote Thomas Tuchel lors de son premier exercice dans le championnat de . Néanmoins, cela n'empêche pas l'ancien de de garder de merveilleux souvenirs de la saison actuelle, et notamment de la qualification acquise face au en Ligue des Champions.

"Des images inoubliables et des émotions très très fortes"

"C’est vrai qu’il y avait beaucoup d’émotions. Tout d’abord, le 8e de finale (retour) avec l’accueil des supporters, même avant le match dans les rues, et un match très important avec de la pression de dehors mais de nous-mêmes aussi surtout. On voulait absolument réussir et continuer en Ligue des Champions. Et après le match, la folie en dehors du stade, sur le balcon avec tous les supporters en dehors du stade, ce sont des images inoubliables et des émotions très très fortes", a-t-il raconté pour BeIn Sports.

"Pour moi, les heures et jours après, c’était un peu de relâchement, de la joie, mais après c’est aller très vite. (...) On a eu un entraînement. Le lendemain, c’était déjà annulé. C’était un peu un choc mais on savait que ça allait arriver aussi", a ensuite expliqué l'Allemand. Pour rappel, la est à l'arrêt depuis le 13 mars.