PSG : Thierry Henry défend les stars parisiennes et envoie une petite pique à Galtier

Le Paris Saint-Germain encaisse trop de buts. La faute au système de jeu de Christophe Galtier selon le consultant sportif, Thierry Henry.

Victorieux lors du dernier match de Ligue 1, ce weekend, les Parisiens ont cependant reçu beaucoup de critiques sur leur fragilité défensive. Ils ont encaissé trois buts face à Troyes (4-3) au Parc des Princes.

Henry pas fan du 4-3-3

« On ne peut pas encaisser trois buts à la maison », a confié le milieu de terrain parisien Marco Verratti à la fin de la rencontre. Un constat partagé par l’ensemble du groupe parisien.

Certains observateurs ont, une nouvelle fois, pointé du doigt le manque d’efforts défensifs des trois stars parisiennes ; Mbappé, Neymar et Messi. Une explication trop facile pour Thierry Henry.

« Je n'essaye pas de trouver une excuse aux trois de devant. Mais quand Paris joue avec une défense à cinq avec les pistons, ça permet de temps en temps aux trois, et notamment à Neymar, de recoller à leur défense, a confié le technicien français au micro de Prime Video. Mais là ils n'ont même pas eu le temps de se recoller à leur équipe puisqu'à chaque fois ça partait sur les côtés. »

Les trois attaquants vedettes du Paris Saint-Germain n’arrivent pas à se replacer correctement à cause du schéma tactique de l’entraineur. « Quand les pistons sont là, ils vont rencontrer les latéraux adverses, ça force l'équipe adverse à jouer dans l'axe donc on descend moins vite, a-t-il enchainé. Ça permet aux trois attaquants de se replacer. Là on a vu ce qui se passait l'année dernière, ils défendaient à sept et les trois restaient devant ».