PSG - Thiago Silva sur Neymar : "Pour l’instant, on ne peut rien dire"

Le capitaine du Paris Saint-Germain s'est exprimé au sujet de son partenaire Neymar, clamant son désir de le voir rester, tout en entretenant le flou.

Au départ, ce n'était qu'une simple rumeur. Puis celle-ci n'a cessé de grossir. Désormais, c'est assurément devenu l'un des tubes de l'été. Vous l'avez compris, c'est bien entendu des envies de départ du Brésilien Neymar dont il est question. Depuis la volonté affichée du président du Paris Saint-Germain de remettre de l'ordre chez le Champion de et la nouvelle blessure du joueur de la Seleçao, il ne se passe plus un jour sans qu'un nouvel élément ne vienne s'ajouter à la longue liste d'indices laissant penser qu'en effet, il se trame quelque chose autour de l'ancien joueur du .

Le FC Barcelone, justement. C'est bel et bien l'autre acteur de cette saga. Et pour cause, selon les informations de bon nombre de médias, Neymar souhaiterait revenir en Catalogne, lui qui avait fait le choix surprenant de la quitter durant l'été 2017, souhaitant plus de responsabilités dans un autre club. Depuis les premiers bruits de couloirs, les autres Brésiliens du PSG ou d'ailleurs ne cessent d'être interrogés sur leur compatriote et partenaire. Après Marquinhos, Dani Alvès ou encore plus dernièrement Filipe Luis, c'était au tour de Thiago Silva de prendre la parole sur le sujet.

"L’avenir appartient à Dieu, mais je souhaite que Neymar reste"

Interrogé au sortir de la victoire du Brésil face au Pérou samedi soir en Copa América (5-0), le capitaine du PSG a lui aussi entretenu le flou ambiant qui entoure son partenaire en club comme en sélection. Un flou qui devient de plus en plus assourdissant pour les supporters franciliens.

L'article continue ci-dessous

​

“Les gens parlent beaucoup de son départ et on entend différentes versions partout. Pour l’instant, on ne peut rien dire, mais c’est important qu’il se sente heureux à Paris ou en dehors du club. L’être humain et le joueur sont les choses les plus importantes en ce moment (…) Nous devons continuer à travailler de la même manière et avec ce qui était prévu. L’avenir appartient à Dieu, mais je souhaite que Neymar reste et continue avec le projet", a ainsi déclaré l'ancien joueur de l' , dans des propos relayés par AS, avant d'évoquer le retour de Leonardo au poste de directeur sportif.

“Leonardo est une personne que je connais bien parce que j’ai eu l’occasion de travailler avec lui à l’AC Milan puis au PSG, et maintenant il est de retour au club. C’est une bonne personne et j’espère que son arrivée changera certaines choses dans le fonctionnement car il y des choses qui n’ont pas marché ces dernières années. Et nous devons continuer à évoluer car le projet est intéressant mais nous devons travailler avec tranquillité et sans aucune pression”.