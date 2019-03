PSG, Thiago Silva rompt enfin le silence après le fiasco en Ligue des champions

Le capitaine du PSG ne s’était pas exprimé publiquement depuis le fiasco de mercredi soir contre Manchester United en Ligue des champions

Certains joueurs du PSG commencent à s'exprimer après l'élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face à Manchester United. C'est notamment le cas du capitaine Thiago Silva. Ce dernier parle de frustration et de tristesse, mais délivre égalemnt un message optimiste pour le futur à travers son compte Instagram alors que le PSG reprend l’entraînement ce dimanche au Camp des Loges.

«Le sentiment de frustration et de tristesse perdurera encore quelque temps, mais ensemble nous serons plus forts pour les batailles à venir. Peu importe combien de fois nous tombons, il est nécessaire d’apprendre de nos erreurs. Nous sommes un groupe blessé, nous avons des responsabilités, mais le rêve ne s’arrête pas là et nous comptons sur le soutien et les encouragements de nos fans», a déclaré Thiago Silva.

Un écho aux propos de Presnel Kimpembe, le compère en défense de Silva qui semble encore plus touché par cette élimination : "Ça me fait mal, très mal même, a-t-il confié dans une interview à la chaîne YouTube Bros Stories. Je ressens ce que les supporters ressentent. Je vois bien leur colère. Je m'en rends compte, je la comprends et surtout, je l'assume. Pour pouvoir avaler ça, ça va être compliqué. C'est un match qui forcément reste dans les têtes mais qu'il va falloir oublier pour le reste de la saison (...) On a perdu cette grinta et cette rage qu'on avait au match aller (2-0), a-t-il avoué. Ce n'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui fait qu'on était stressés ou quoi que ce soit, c'était vraiment de la suffisance. On a pris ce match à la légère. Et c'est une chose qui ne m'arrivera plus jamais. Avoir mal comme ça, ça m'est trop arrivé, pour moi ça suffit, je dis stop".

Neymar, toujours blessé, a lui préféré pester contre la VAR, responsable, selon lui, de l'échec parisien, alors que Kyian Mbappé, de son côté, continue à garder la foi comme il l'a confié à nos confrères de Telefoot ce dimanche : "Je pense que tous ensemble, en se remettant en question, on va réussir à faire quelque chose de bien avec ce club. Si on a été éliminé c’est que peut être on été pas à la hauteur. Je serai là l’an prochain, c’est sûr, même avant c’était déjà acté. Cela ne sert à rien de se préoccuper de ma situation personnelle. Donc voilà, c’est clair et précis"