PSG, Thiago Silva : "Ma relation avec Emery n'était pas la même, la patte Tuchel peut faire la différence"

Dans une interview accordée à Téléfoot, le défenseur et capitaine du PSG a confirmé avoir une relation plus épanouie avec Thomas Tuchel qu'Unai Emery.

Thiago Silva s'est confié à Téléfoot. Une interview diffusée ce dimanche matin, dans laquelle il évoque sa bonne forme du moment et explique que sa relation avec Thomas Tuchel est plus épanouissante qu'avec Unai Emery, parti l'été dernier à Arsenal.

"Je n'avais pas de problèmes avec Unai Emery, dit-il. Mais notre relation n'était pas la même. Une meilleure gestion de Tuchel ? Oui. Avec lui, on sait tous ce qu'on doit faire sur le terrain et sa patte peut faire la différence en Ligue des champions."

"Je voulais revenir plus fort", a également rappelé Thiago Silva dans cet entretien. Il a eu quelques mots pour Neymar : "On est très content pour Neymar. La saison passée, c'était difficile avec sa blessure. Il est revenu plus fort, il a un excellent niveau, et j'espère qu'il va continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison."

L'article continue ci-dessous

"Pour Rabiot, je crois que c'est fini"

Concernant le mercato et Adrien Rabiot, Thiago Silva a expliqué : "Adrien a pris sa décision, le club aussi. C'est dommage parce que c'est un bon mec. Il faut respecter son choix, et chercher un milieu de terrain qui va nous aider pour le futur parce que pour Adrien je crois que c'est fini."

"Tous les joueurs de très haut-niveau sont les bienvenues à Paris", a conclu Thiago Silva à propos du mercato.

Le PSG est toujours à la recherche d'un milieu de terrain, d'autant que Mario Verratti est sorti blessé samedi contre Guingamp (9-0). Selon Téléfoot, l'Italien souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il devrait passer des examens complémentaires en début de semaine.