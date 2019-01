PSG - Thiago Silva : "Julian Weigl et Idrissa Gueye ont les qualités pour jouer ici"

Lors d'un point presse organisé à Doha, au Qatar lors du stage de mi-saison, le défenseur brésilien a évoque le recrutement d'un milieu cet hiver.

Comment s'est passé ce premier entraînement ouvert au public ?

Thiago Silva : C'est énorme, pour nous les joueurs c'est magnifique de voir des gens passionner pour le football mais aussi pour le Pars Saint-Germain. Maintenant il faut penser au prochain match mais c'était une bonne idée de se préparer ici. Ça fait du bien.

La châleur n'est-elle pas trop forte à supporter au Qatar ?

Ça joue (rires). C'est dur pour jouer au football mais au Brésil nous sommes déjà habitués pour certains à évoluer sous cette chaleur là. Ce sont de belles infrastructures pour le football et les supporters.

On parle beaucoup des possibles arrivées de Julian Weigl (Dortmund) ou d'Idrissa Gueye (Everton) cet hiver...

Je ne les connais pas beaucoup. Maintenant, on va être prudent par rapport à la situation de ces deux joueurs mais bien sûr qu'ils ont la qualité pour jouer ici. Ils seront les bienvenus s'ils viennent.

Avez-vous évoqué ce dossier du recrutement au sein du vestiaire ?

Nous n’en avons pas parlé entre nous mais on fait confiance à Antero (Henrique), Maxwell et Jaime (Teixeira) et au président (Nasser Al-Khelaïfi) aussi. Je sais qu'ils vont faire du bon travail.