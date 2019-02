PSG - Thiago Silva se confie sur son émotivité

Le capitaine brésilien du PSG se livre dans un documentaire diffusé ce mercredi soir sur RMC Sports après e match Everton-Manchester City (22h45).

"Thiago Silva : l'émotif". C'est le titre du reportage de Transversales diffusé ce mercredi soir sur RMC Sports (22h45). Un sujet dans lequel le défenseur brésilien se livre notamment sur sa grande émotivité, qui lui a valu de nombreuses critiques tout au long de sa carrière, et principalement dans son pays.

Il évoque notamment comment les critiques dont il a fait l'objet l'ont affecté. "Comme je dis souvent, ce n'est pas pour démontrer aux gens qui m'ont critiqué, mais c'est juste me démontrer à moi-même que je suis capable."

"Quand tu reçois beaucoup de critiques comme ça, il arrive un moment où tu penses : ce que les gens disent, c'est vrai ou pas ? Tu as le doute dans ta tête. Mais quand tu réfléchis un petit peu, tu dis non, je ne suis pas un mec comme ça. Tu dois continuer à penser à des choses positives et aux choses que j'ai passées pour arriver jusque là."

Thiago Silva évoque également le moment le plus difficile de sa vie. Alors qu'il joue au Dynamo Moscou, le Brésilien se voit diagnostiquer la tuberculose et doit arrêter le foot pendant six mois, sans savoir s'il pourra rejouer un jour. "Quand j'étais petit j'ai passé beaucoup de difficultés mais celle-là c'était différent parce que j'étais déjà un joueur professionnel de foot, j'avais déjà réalisé mon rêve d'arriver là."

"Je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit que je devais arrêter ma carrière pendant 6 mois pour essayer de rejouer un jour. Ils étaient pas sûrs que je pourrais un jour rejouer au foot. C'était difficile parce que j'avais déjà réalisé mon rêve et il pouvait s'arrêter là un an ou deux après. Je pensais que c'était le fin de ma carrière déjà. C'est pour ça que l'émotion est très forte, parce que j'ai surmonté toutes ces difficultés-là."