PSG - Thiago Silva et Idrissa Gueye absents contre Reims

Le Paris Saint-Germain a communiqué son groupe sans son capitaine ni sa recrue au milieu de terrain pour affronter Reims ce mercredi soir au Parc.

Le a annoncé un groupe de 19 joueurs pour la réception du Stade de reims ce mercredi soir (21h) lors de la 7e journée de .

Le club de la capitale compte une liste impressionnant d'absents pour cette rencontre. En plus de ses trois atatquants vedettes (Mbappé, Cavani et Icardi), Thiago Silva et Idrissa Gueye manqueront également à l'appel.

Thomas Tuchel a décidé de faire appel à de nombreux jeunes à cette occasion : Mbe Soh, Kouassi, Aouchiche et Kalimuendo sont ainsi présents.

Le groupe du PSG :

Navas, Rico, Bulka - Kimpembe, Diallo, Bernat, Meunier, Marquinhos, Mbe Soh, Kurzawa - Aouchiche, Kouassi, Herrera, Paredes, Sarabia - Neymar, Di Maria, Choupo-Moting, Kalimuendo

Absents : Mbappé, Cavani, Icardi, Thiago Silva, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Colin Dagba (blessés) Marco Verratti (suspendu)