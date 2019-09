PSG - Thiago Silva : "Dieu merci, Neymar est resté"

Le défenseur central brésilien s'est dit soulagé que son coéquipier en sélection soit resté au PSG cet été, malgré des envies de départ.

Neymar a fait son grand retour sur un terrain de football dans la nuit de vendredi à samedi avec le . Un match dans lequel il a marqué et délivré une passe décisive, permettant à la Seleçao d'obtenir le nul contre la (2-2) en match amical.

Après la rencontre, son coéquipier Thiago Silva a dit tout son soulagement de voir l'ancien barcelonais finalement rester à Paris malgré son envie de retourner en Catalogne.

"Nous sommes heureux que Neymar soit resté à Paris. Nous connaissons tous notre grand objectif : gagner la Ligue des Champions. Cette compétition se gagne avec de grands joueurs, Neymar peut beaucoup aider à réaliser notre rêve", a-t-il ainsi déclaré après la rencontre.

"Le voir partir aurait été une très grosse perte pour le PSG. Mais Dieu merci, il est resté. Après trois mois sans jouer, il a démontré qu'il est un grand joueur."

Avant même la fin du mercato, déjà, le capitaine parisien avait clairement fait savoir qu'il espérait voir Neymar rester dans la capitale française cette saison. "Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club, à jouer comme l’année dernière, on sera tous contents à la fin de la saison. S’il s’en va, ça sera difficile pour nous et en plus on va renforcer une équipe qui a le même objectif que nous", avait-il notamment déclaré sur RMC, à la fin du mois d'août.