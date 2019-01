PSG - Thiago Silva : "Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible"

Souvent décrié pour sa gestion des grands rendez-vous, le capitaine parisien, actuellement en stage au Qatar, s'est exprimé sur le sujet.

En stage au Qatar avec le PSG, Thiago SIlva a accordé une interview à Europe 1, dans laquelle il s'est notamment exprimé sur sa gestion des grands rendez-vous, souvent pointée du doigt. Une image de joueur émotif qui colle à la peau du défenseur central parisien, notamment depuis qu'il avait fondu en larmes lors de la séance de tirs au but contre le Chili, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2014, au Brésil.

Tous les sporitfs "connaissent des moments moins bons et des moments incroyables à vivre", a estimé l'international brésilien. "Moi, j'essaye de vivre au maximum chaque minute. Je crois que tout le monde, dans la vie, a perdu quelque chose d'important et a pleuré. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Mais, parfois, les gens vont te pointer du doigt. Moi, j'ai toujours confiance dans tout ce que je peux apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain et à ma sélection. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier de ma vie."