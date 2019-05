PSG, Thiago Silva à la rencontre de 5000 collégiens au Château de Versailles

Le capitaine parisien était présent lundi au Château de Versailles pour le rassemblement de 5000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Récemment naturalisé français, le capitaine du Thiago Silva, a rencontré 5 000 collégiens de 4ème lundi au Château de Versailles. Invités par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, les jeunes franciliens ont participé à une journée dédiée aux thèmes de la citoyenneté et de l’éco-responsabilité.

Le champion de , tout sourire, a pris le temps de prendre des photos avec eux.

Dans le communiqué du club, Sabrina Delannoy, directrice adjointe de la Fondation PSG, déclare : "Le Paris Saint-Germain-Les Enfants d’abord est engagé tout au long de l’année avec de nombreux partenaires dont les Yvelines et les Hauts-de-Seine pour aller à la rencontre des jeunes d’Ile-de-France et les aider à s’émanciper grâce au sport. Le programme auquel nous avons pris part au Château de Versailles s’ancre dans cette relation durable. Thiago Silva est un modèle pour la jeunesse et nous sommes particulièrement heureux qu’il s’engage à nos côtés pour promouvoir les valeurs positives qu’il incarne auprès des enfants."

L'opération, qui a été une franche réussite, aurait vocation à se répéter dans les années à venir.