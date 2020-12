PSG - Thiago Silva a été déçu par Leonardo cet été

Le Brésilien avait été transféré au PSG par Leonardo à son arrivée. Cet été, le directeur sportif ne lui a pas accordé la même confiance. Déception.

Dimanche soir, la défense du a souffert face à l'Olympique Lyonnais (0-1). Troisièmes de , les hommes de Thomas Tuchel se sont déjà inclinés à quatre reprises en championnat depuis le début de la saison, eux qui alternent le chaud et le froid. Une situation qui inquiète, d'autant que Neymar s'est blessé.

Pourtant, les Franciliens avaient l'occasion de faire confiance à leur défenseur central et capitaine Thiago Silva cet été, mais les dirigeants du club ont tardé à lui proposer une prolongation. C'est pourquoi le Brésilien, désormais âgé de 36 ans, avait fait le choix de partir libre et de s'engager en faveur des Blues de .

"Je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte"

L'ancien de l' s'est justement confié sur cet été mouvementé, dans des propos accordés au Canal Football Club. Et visiblement, il n'a pas digéré le traitement réservé par le directeur sportif Leonardo. "C'est la chose la plus triste. C'est lui qui m'a amené au Milan AC, lui qui m'a amené au PSG. Cela veut dire qu'il me connaît très bien. Il a passé six ou sept ans avec moi, cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire", a ainsi regretté Thiago Silva, qui préfère relativiser.

"La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a le plus gagné de titres avec le PSG, et je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte. Ils ont dit deux ou trois mois avant que je ne faisais pas partie du projet. À mon avis, ils auraient pu faire des choses pour mon dernier jour, ils ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça", a ensuite déclaré l'international auriverde, qui formait aux côtés de Marquinhos une charnière centrale de très haut niveau dans la capitale française.

Heureusement pour lui, Thiago Silva s'est refait une santé de l'autre côté de la Manche. À Londres, le Brésilien s'est imposé comme le patron de la défense de Chelsea, où Frank Lampard n'a jamais cessé de lui faire confiance malgré des débuts laborieux. Une juste récompense pour un joueur souvent loué pour son professionnalisme.