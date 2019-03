PSG, Thiago Motta : " Le problème, c'est qu'on a laissé partir Ibra"

Thiago Motta est revenu sur les lacunes du PSG dans le recrutement, notamment dans le dossier Zlatan Ibrahimovic.

Thiago Motta s'est livré dans un entretien accordé à RMC Sport. L'ancien milieu de terrain du PSG estime que le club a mal géré son départ ainsi que l'après Zlatan. Une critique à peine voilée dirigée vers le directeur sportif parisien Antero Henrique ?

"On n'a pas remplacé Zlatan par un joueur qui marque 50 buts par saison"

L'arrivée de Leandro Paredes n'a pas calmé Motta, qui estime que son remplacement aurait dû être mieux planifié par la direction et la cellule de recrutement franciliennes : "C’est quelque chose qu’il fallait penser et organiser avant. Le club savait que j’allais prendre ma retraite, il doit s’organiser, que ce soit pour moi ou pour un autre joueur. Mais ça, ça vient de l’organisation et de se projeter déjà dans l'avenir du club", a estimé Motta, qui a le même discours dans le dossier Ibrahimovic.

"Lors de la première année d'Unai Emery ici, il y a un problème selon moi. Le problème, c'est qu'on a laissé partir Ibra, qui était capable de marquer 50 buts par saison et qu'on ne l’a pas remplacé par un joueur capable de marquer 50 buts.", a encore analysé un Motta amer.

Après sa tirade, le coach du PSG U19 s'est positionné pour succéder à Thomas Tuchel (qui, selon les informations de L'Equipe, devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2021) lequel a "tout son soutien" au demeurant : "Il y a 99% des entraîneurs aujourd’hui qui veulent entraîner le PSG parce que c’est un grand club. Et le 1% restant, c’est Tuchel, qui entraîne déjà le club. À partir du moment où il ne sera plus là, bien sûr que je ferai partie des entraîneurs qui aspirent à entraîner le PSG. Je travaille pour ça. J’ai été joueur, je connais bien le fonctionnement du club, du vestiaire. Je connais les ambitions du club, au niveau externe et interne. C'est quelque chose de très positif pour moi et pour le club."