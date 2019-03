PSG - Thiago Motta : "Je fais partie des coachs qui aspirent à être à la tête du PSG"

Thiago Motta, actuellement entraîneur des U19 du PSG, a confié qu'il se verrait bien entraîner l'équipe première du club dans le futur.

Après avoir pris sa retraite de joueur à l'été 2018 sous les couleurs du PSG, Thiago Motta a pris en main les U19 du club. Mais l'Italo-brésilien ne compte pas s'arrêter là et avoue avoir de grandes ambitions pour sa nouvelle carrière d'entraîneur, après sa belle carrière de joueur, qui l'a notamment vu gagner la avec Barcelone et l'Inter et être sacré champion en , en et en .

Dans une interview accordée à RMC Sport, l'ancien milieu de terrain confie qu'il aimerait bien entraîner un jour l'équipe première du club. Un poste d'entraîneur occupé depuis la fin de saison dernière par l'Allemand Thomas Tuchel. "Aujourd'hui, il y a 99 % des entraîneurs qui veulent entraîner le PSG. Pourquoi ? Parce que c'est un grand club", a-t-il déclaré.

"Le 1 % restant, c'est [Thomas] Tuchel, parce qu'il entraîne l'équipe en ce moment. Et dès le moment où il ne sera plus là… Je fais partie des coachs qui aspirent à être à la tête du PSG. Est-ce que je travaille pour entraîner l'équipe une ? Bien sûr." En attendant, l'ancien entraîneur du est sous contrat à Paris jusqu'en 2020.

Cette saison avec les U19 de l'équipe, Motta a été éliminé de la lors des barrages d'accession aux huitièmes de finale contre le (1-2) au mois de février dernier. Dans le championnat de France des U19, le PSG est revenu dans la course au titre en s'imposant à , leader, le 10 mars dernier (2-1). Deuxièmes, ils comptent deux points de retard sur les Normands, à 7 journées du terme.