PSG, Thiago Mendes alternative en cas d'échec pour Idrissa Gueye ?

Le milieu brésilien de Lille serait une option envisagée par le PSG en cas d'échec dans les négociations pour Idrissa Gueye.

Après avoir enregistré la venue de Leandro Paredes en début de semaine en provenance du Zenit Saint-Petersbourg, le PSG reste toujours en quête d'un second milieu de terrain d'ici la fin du mercato hivernal afin d'être armé pour une seconde partie de saison haute en ambition. La priorité parisienne n'est autre qu'Idrissa Gueye, qui n'a pas joué avec Everton ce mardi soir, dont la dernière offre du club de la capitale avoisinerait les 30 millions d'euros.

Mais le champion de France en titre aurait prévu une solution de secours en cas de refus d'Everton, d'autant que deux nouveaux courtisans se seraient manifestés ces dernières heures selon la presse anglaise. D'après les informations de la Voix du Nord, le PSG aurait jeté son dévolu sur Thiago Mendes en cas d'échec dans le dossier Idrissa Gueye. Du haut de ses 26 ans, le milieu de terrain brésilien est devenu incontournable à Lille cette saison.

Galtier préparé à perdre Thiago Mendes

Les Dogues s'attendaient d'ailleurs à voir Thiago Mendes partir cet hiver afin de remplir les caisses du club, toujours surveillé par la DNCG. "Thiago Mendes n’est pas perturbé par ce mercato. Il est mature, a de l’expérience. Il sait très bien quelle est sa situation et il me montre des signes sur lesquels il est prêt à jouer contre Nice. Je n'ai pas ressenti le besoin d’échanger avec lui. Il est assez grand pour savoir où sont ses intérêts", a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.

"Le club et Thiago ont tous les mêmes objectifs. Ce qui m’interpelle dans ce point presse, c’est qu’on parle de Thiago Mendes. Le mercato réserve beaucoup de surprises. on pensait que Lille allait être une équipe fortement modifiée. Aujourd’hui, il y a eu deux départs, Ballo-Touré et Ié. Est-ce qu’il y aura un troisième départ ? C’est pas sûr. A l’heure où l’on se parle, il reste très peu de temps. On est paré, mais il y aura les délais. S’il devait rester, je serais satisfait, mais s’il devait partir tout a été préparé pour le remplacer", a ajouté l'entraîneur lillois.

Interrogé par Goal en novembre dernier sur un possible intérêt du PSG et de grandes équipes, Thiago Mendes ne s'était pas projeté : "Je suis heureux de l’intérêt des équipes, mais comme je l'ai dit, je suis juste concentré sur Lille. Donner de la continuité à ce que je fais, à mon travail, le reste je le laisse entre les mains du président, des dirigeants, s’ils reçoivent quelque chose ils me le diront et nous discuterons. Je remercie les autres équipes d’avoir fait des offres, ou d’avoir sondé le club, mais là maintenant je suis concentré seulement sur l’objectif de défendre les couleurs de Lille".