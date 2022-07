PSG : tests médicaux pour les joueurs, signature de Galtier… journée agitée pour la reprise à Paris

Alors que plusieurs joueurs ont retrouvé le Camp des Loges ce lundi, le nouvel entraîneur a paraphé son contrat et rencontrera les présents pour une première séance en fin d'après-midi. Du Camp des Loges aux bureaux parisiens, récit d'une journée très dense.

Le 4 juillet ! La date avait été fixée par Leonardo et Mauricio Pochettino quelques jours avant la dernière rencontre de L1 face à Metz (5-0, le 21 mai). Six semaines plus tard, les hommes ont changé et le rendez-vous a été quelque peu modifié.

Par petits groupes, plusieurs joueurs parisiens ont renoué avec leur club. Parmi les premiers, Rafinha et Georginio Wijnaldum sont arrivés à 9 heures, suivis peu après 10 heures par Marco Verratti. Bernat, Draxler, Rico et Icardi étaient aussi présents pour effectuer une série de tests physiques dirigés par les préparateurs physiques et kinésithérapeutes parisiens.

Pour les apercevoir, quelques photographes s'étaient donnés rendez-vous, équipés d'escabeaux afin de surplomber les grilles du PSG et prendre en photos ou en vidéos les revenants du jour.

Entre 10h30 et 13h30, tout ce beau monde a fini par quitter le centre Ooredoo pour la deuxième étape de la journée. Direction l'hôpital américain de Neuilly pour une batterie de tests médicaux et cardiaques qui durera jusqu'au milieu de l'après-midi.

Bernard Mendy avait aussi rendez-vous

Dans le même temps, d'autres joueurs, dont les titis Djeidi Gassama et El Chadaille Bitshiabu, mais aussi Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Sergio Ramos, font le chemin inverse et commencent à Neuilly avant de finir à Saint-Germain-en-Laye. Ils se trouveront tous mardi après-midi vers 16h30 pour la première séance d'entraînement dirigée par Christophe Galtier, qui sera présenté peu avant à 14 heures au Parc des Princes. Le nouvel entraîneur du PSG revenu dimanche soir dans la capitale, après un court séjour près de Cassis, n'est pas passé le centre d'entraînement.

Avec Luis Campos, l'ancien coach de Nice s'est attelé dans l'après-midi à préparer la reprise au cours d'une réunion effectuée dans leur hôtel. Vers 15h30, son fils et agent se rendait à la Factory pour régler les derniers détails contractuels. Devant, quelques supporters et caméras attendant l'arrivée de Christophe Galtier ont pu croiser Bernard Mendy.

L'ancien latéral du PSG et adjoint des féminines avait rendez-vous avec Angelo Castellazzi pour parler de son futur, alors qu'il brigue le poste d'entraîneur. Selon nos informations, il n'est pas le favori pour succéder à Didier Ollé-Nicole, écarté en fin de saison et qui est lui sur le départ.

Le staff de Galtier aussi présent

Un peu avant 18 heures, Colin Dagba, qui va être prêté à Strasbourg dans les prochaines heures, est aussi venu dans les locaux du PSG et qui succédait à Alexandre Letellier venu signer un nouveau bail en fin de matinée, alors qu'il était en fin de contrat depuis quatre jours. Il devrait s'engager pour deux ans et occuper à nouveau le rôle de troisième gardien.

A 18 heures, Christophe Galtier l'y a rejoint pour signer son contrat de deux ans et effectuer les photos de son officialisation. Il était accompagné par Olivier Gagne (nouveau coordinateur sportif), Thierry Oleksiak (premier adjoint) et Pedro Gomez (en charge de la préparation physique de l'équipe première), venus aussi signer le contrat de travail. Une officialisation qui s'est passée en présence de Luis Campos qui devait pourtant rencontrer certains joueurs dont Arnaud Kalimuendo.

Christophe Galtier arrive à la Factory accompagné de Luis Campos. En milieu d’après-midi, son fils et agent s’est lui aussi rendu au siège du PSG pour régler les derniers détails. Le nouveau coach du #PSG va y signer son contrat. ⁦@GoalFrance⁩ pic.twitter.com/bp7tvgC8Xo — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 4, 2022

D'autres jeunes éléments de l'effectif professionnel vont eux aussi rencontrer le nouveau conseiller sportif du PSG mercredi. Parmi eux, Lucas Lavallée, Thierno Baldé et Edouard Michut. L'entretien devrait leur permettre de savoir de quoi leur saison, et donc leur avenir, sera fait.