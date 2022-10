PSG : supporters de Haïfa, abonnés déplacés, ticket place… que s’est-il passé au Parc des Princes dans la tribune Boulogne

Des supporters adverses ont pu accéder au stade via la ticket place du club et se sont retrouvés disséminés dans l’un des virages, obligeant la sécuri





Un festival de buts, une MNM qui régale, une qualification acquise pour les huitièmes de finale et une belle ambiance. Mardi soir, sur le terrain, le Parc des Princes a vécu une soirée de Ligue des champions de haute volée.







Le scénario de la soirée aurait pourtant pu être tout autre et a laissé craindre le pire, lorsque les supporters du Maccabi Haïfa sont arrivés aux abords du stade. Bien encadrés par un dispositif de police largement étoffé, l'avant-match s'est passé sans aucun incident.







Mais la mauvaise surprise de cette soirée européenne s'est déroulée dans une petite partie de la tribune Paris et dans une autre bien plus large côté Boulogne. Comme Julien, David, Hugo ou Sébastien, nombreux sont les abonnés qui n'ont pu accéder à leur place comme ils en ont l'habitude.







"Lorsque nous sommes arrivés devant les grilles de Boulogne vers 20 heures, il y avait déjà beaucoup de supporters du Maccabi et en arrivant à l'accès 429 du stade (qui est proche du parcage visiteur) avec nos maillots du PSG, on nous a dit : "non messieurs, ici c’est pour les supporters de Haïfa, pour vous il faut aller de l’autre côté", explique David, abonné depuis 18 ans dans la tribune et membre d'aucun groupe.





« Une situation possiblement dramatique »











Même tonalité pour Hugo : "la sécurité m’a demandé si j’étais un supporters du PSG ou de Haïfa et après avoir répondu, ils m’ont dit d’aller autre part dans la tribune". Pour la plupart d'entre eux, l'accès aux gradins se fera via les portes 327 et 328.







Une fois arrivée, aucune vérification de l'emplacement n'est faite, contrairement aux habitudes et un placement libre est autorisé avec une consigne : appliquer la politique en vigueur depuis plusieurs mois, qui est de ne pas laisser les groupes de supporters se regrouper afin de donner de la voix. Comme ce fut le cas lors de PSG-Marseille (1-0, le 16 octobre), où plusieurs supporters avaient fini par être sortis de l'enceinte.







Pourquoi ces abonnés ont-ils été déplacés, quitte à devoir s'installer dans les marches ? "Il y avait plusieurs centaines de supporters israéliens dans le virage Boulogne, donc on a vite compris que les stadiers souhaitaient les regroupés en formant cordon qui faisait office de contre parcage le long du parcage", affirme Julien, abonné à Boulogne depuis 2019 et membre du Block Parisii.













<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Si des supporters abonnés en virage Boulogne souhaitent raconter leur soirée et le traitement qui leur a été réservé pour faire place aux supporters du Maccabi Haïfa, contactez moi en MP. <br><br>Pour mieux comprendre ce que représentaient les supp de Haïfa <a href="https://twitter.com/hashtag/PSG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PSG</a> <a href="https://twitter.com/GoalFrance?ref_src=twsrc%5Etfw">@GoalFrance</a> <a href="https://t.co/DRhFBcc2ZX">pic.twitter.com/DRhFBcc2ZX</a></p>— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) <a href="https://twitter.com/LeMechenoua/status/1585226035242864641?ref_src=twsrc%5Etfw">October 26, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

















Inquiet de cette situation, David, lui, questionne l'un des membres de la sécurité et lui demande si tout va bien se passer. Réponse de l'intéressé : "C’est une situation possiblement dramatique mais on essaie de tout faire pour que tout se passe bien".







En cette période de vacances, les témoins que nous avons interrogés rapportent la présence d'enfants et de famille venus assister à la rencontre. Aussi bien côté parisien qu'israélien. "Il faut saluer le travail extraordinaire des stadiers. Ça aurait pu dégénérer à tout moment mais ils sont sur maintenir le calme en regroupant plusieurs foyers de supporters adverses disséminés dans toute la tribune et en contenant un contre parcage dans une tribune populaire", souligne Julien.











Une ticket place aux nombreux défauts











Dans ce contexte particulier, comment le match s'est-il déroulé dans cette partie du Parc. Entre les fumigènes, les pétards ou les feux d'artifices provenant du parcage visiteur, qui ont amené l'arbitre à stopper la rencontre pendant une minute, les premiers instants de la rencontre ont laissé craindre le pire.







Dans la tribune Boulogne, le cordon formé par une quarantaine de stadiers tient la route et résiste à quelques invectives lorsqu'un gobelet est jeté en direction des supporters parisiens après la réduction du score de Seck (3-1, 38e). A la mi-temps, le dispositif est renforcé par l'arrivée d'autres membres de la sécurité et la rencontre se conclut sans incident particulier, même si un supporter du PSG est évacué peu avant la fin.







Du côté du club, la scène d'une arrivée non contrôlée de supporters du Maccabi en dehors du parcage n'a pas plu mais on loue la réactivité et l'organisation des services de sécurité, comme nombre de supporters nous l'ont fait savoir.







Mais comment cette situation a-t-elle pu se produire ? Dans le viseur des supporters, la "ticket place" mise en place par Paris pour permettre à des gens, qui ne sont pas abonnés, de se rendre au Parc de manière occasionnelle et qui permet aussi au club de récupérer un pourcentage sur le montant déboursé par l'acheteur mais aussi récupéré par le revendeur.













<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">1280€ c’est le prix que doit dépenser un supporter du PSG pour suivre son équipe au stade avant la CDM… Je ne compte que la valeur du billet (hors coût déplacement) Prix repris dans les tribunes populaire Boulogne/Auteuil. <a href="https://twitter.com/hashtag/TicketplaceOUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TicketplaceOUT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Lib%C3%A9rezleParc?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LibérezleParc</a> <a href="https://t.co/2WPNgjH7xr">pic.twitter.com/2WPNgjH7xr</a></p>— Footstade 2 #QSIOUT (@Footstade2) <a href="https://twitter.com/Footstade2/status/1584648534393253888?ref_src=twsrc%5Etfw">October 24, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>











La plateforme permet notamment à des abonnés de pouvoir revendre leur billet lorsqu'ils ont un empêchement et ne peuvent venir au match. Problème : des abus trop nombreux sont constatés. Alors que le prix d’un abonnement côté Boulogne coûte entre 680 et 790 euros l’année, certains abonnés profitent du système de ticket place mis en place par le club pour revendre à chaque match leur billet à l’unité à un prix libre. Un business qui peut rapporter plus de 2000 euros par an selon divers témoignages. " Je suis bien placé pour savoir ce que cela rapporte, je connais des membres de ma famille qui font cela et ils ne mettent jamais les pieds au stade, témoigne un supporter qui a préféré garder l’anonymat ".







Alors que plusieurs centaines de supporters israéliens ont pu se retrouver dans le stade via le site de revente, on estime au club que l'incident de mardi soir ne changeront pas la manière de procéder et que la technique de prix fixe mise en place par le passé n’a fait que développer le marché noir. On rappelle aussi que si les supporters du Maccabi Haïfa ont pu entrer dans le stade en possession de billets achetés sur la plateforme, c’est aussi qu’ils ont effectué leur achat avec une carte bleue française sur le territoire français.







Plusieurs supporters, comme Julien, s'étonnent surtout que ce dispositif de vente en ligne "ne soit pas fermé alors que le match est classé à haut risque. C’est notamment ce qui avait été fait lors de la venue de Galatasaray (5-0, le 11 décembre 2019)".







Ils espèrent aussi que l’absence d’incidents en tribune mardi soir amènera à renouer le dialogue avec les groupes de supporters de Boulogne comme le Block Parisii et la Résistance Parisienne afin de retrouver un virage qui chante. Sur ce point-là, la direction reste ferme et ne souhaite pas les voir revenir.