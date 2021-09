PSG : "La stratégie médicale n'a pas été bonne" confie un médecin au sujet de Sergio Ramos

Sergio Ramos n'a toujours pas joué avec le PSG et cela inquiète beaucoup en Espagne.

Cet été, le PSG a effectué un recrutement cinq étoiles avec Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Mais ce dernier n'a toujours pas joué le moindre match sous le maillot parisien.

En Espagne, la situation de l'ancien défenseur et capitaine emblématique du Real Madrid inquiète énormément. « La stratégie médicale n'a pas été bonne et le processus de récupération pas respecté », explique un médecin espagnol dont les propos sont rapportés par nos confrères du Parisien.

Les blessures à répétition de Sergio Ramos seraient dues à un retour trop rapide à la compétition. Le défenseur est accusé d'avoir forcé pour disputer la demi-finale retour de la Ligue des champions le 5 mai dernier entre le Real Madrid et Chelsea.

2021 est une année noire pour Sergio Ramos puisqu'il a été déclaré inapte à la compétition plus de 200 jours ! Ses problèmes ont commencé le 14 janvier lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. En raison de douleurs au ménisque gauche, il avait joué sous infiltration. Mais la blessure s'est aggravée ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Victime par la suite de nombreuses lésions musculaires, Sergio Ramos a seulement fait quelques apparitions avec le Real Madrid et la sélection espagnole. Le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, a d'ailleurs préféré ne le pas le sélectionner pour la phase finale de l'Euro 2021 : « Les médecins du Real avaient donné le feu vert à leurs homologues de la fédération, mais le sélectionneur ne s'est pas fié à leur diagnostic », explique Edu Pidal, journaliste pour la radio espagnole Onda Cero, au Parisien.

L'article continue ci-dessous

C'est la première fois dans sa carrière que Sergio Ramos est absent sur une période aussi longue. Son précédent « record » datait de la saison 2015-2016 avec douze matches manqués en raison de blessures à l'épaule et au pied.

Malgré ces péripéties, Sergio Ramos a bon espoir de retrouver les terrains comme le confie Edu Pidal : « Il n'y a pas d'angoisse chez le joueur, il est même très calme. Mais, naturellement, il préfère reprendre le plus rapidement possible. »