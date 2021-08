PSG-Strasbourg : au Parc la folie Lionel Messi

Pour fêter leur retour en tribune, les supporters ont accueilli Lionel Messi, déjà vainqueur à l'applaudimètre et dans la catégorie vente de maillot.

532 jours ! Voilà le temps qu'il a fallu attendre avant que le Parc rugisse à nouveau et que les rues adjacentes ressemblent à une fourmilière. Pour ce retour du public avec une jauge à 100 %, le PSG avait organisé une grande messe et convié ses supporters à garnir les tribunes à 19h30 pour célébrer les nouvelles recrues.

Près de deux heures avant cela, les alentours du stade grouillait déjà et les maillots de Lionel Messi fleurissaient aussi. Certains des supporters rencontrés confiaient d'ailleurs leur excitation avant la présentation de l'ex-Barcelonais.



Croisé avec son fils, Romain a pris l'habitude de venir à tous les premiers match de la saison à domicile. « Franchement la présentation de Messi ça va être fabuleux. Avec cette équipe, je pense que cette saison va être incroyable. Je pense que l'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a. Vous pouvez ne pas me croire, mais ça fait un an que je dis à tout le monde qu'il va signer ici. Donc je n'étais pas étonné, car le PSG a besoin de ces joueurs-là » , affirme-t-il avant de préciser que la venue de l'Argentin allait le pousser à venir plus au stade.

Derrière les barrières, les supporters attendent 18 heures pour commencer à entrer dans le Parc, comme un sprinter dans les starting-blocks. En fonction des entrées, les files d'attente se multiplient, mais aussi devant la boutique située dans les murs du stade Jean-Bouin.

À l'intérieur, la direction a tout prévu. Pour acheter le nouveau maillot, passage directement en caisse. 90 euros sans flocage, 108 avec et bien trente minutes d'attente pour inscrire le nom d'une des nouvelles recrues. Si la très grande majorité des maillots sont floqués au nom de Messi, deux Américains venus quelques jours à Paris en provenance de Seattle et New York, sont eux venus acheter la tenue de Sergio Ramos et avait prévu de venir au stade pour le voir. Dommage...

Outre les Etats-Unis, Ali, venu avec sa petite ami et originaire du Koweït, a patienté deux heures sur les Champs-Elysées vendredi pour acheter le maillot de la Pulga . Un peu plus loin, Rosa porte le maillot du FC Barcelone floqué au nom de Douglas JR. Non pas l'ancien latéral droit du club catalan aujourd'hui à Besiktas mais celui de son fils qui évolue dans le club de Ciudad Gerena en D4 espagnole. « Je ne suis pas spécialement une fan du Barça mais de Messi. Il est celui qui me fait aller au stade et c'est pour ça que j'ai acheté son nouveau maillot » , avoue-t-elle sans rougir en montrant fièrement le maillot de Messi.

Dans la queue qui mène à la boutique, Stéphane tempère l'engouement général autour de l'arrivée du sextuple Ballon d'or. « Évidemment, je suis super content comme tout le monde mais j'attends tout de même de voir les résultats. Moi je ne viens pas voir uniquement Messi mais toutes les autres recrues, parce que le foot c'est un sport collectif. Je viens ici pour défendre Paris » , explique Stéphane venu acheter un maillot de... Kimpembe et Verratti.



Vers 19 heures, le Parc est encore clairsemé et se réveille une vingtaine de minutes plus tard lorsque les supporters strasbourgeois font leur apparition dans le parcage réservé aux visiteurs. A 19h38, les supporters font monter les décibels lorsque Javier Pastore fait son apparition le long de la pelouse. Les célébrations durent et l'émotion touche El Flaco.

On aurait pu croire à l'ambiance de présentation d'une nouvelle recrue. Mais pour cette partie Paris avait vu plus grand : le podium, les feux d'artifice et la voix de Michel Montana pour animer cette cérémonie. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et... Messi dans une ambiance qui montait crescendo pour finalement donner des frissons alors que les tribunes s'enflammaient. Des tribunes avec de nombreux VIP comme Teddy Riner, la légende française du judo ou encore Stan Wawrinka, le vainqueur de Roland-Garros en 2015.