PSG-Strasbourg - Neymar et Diallo titulaires, première pour Navas

Pour la réception de Strasbourg (17h30), le PSG se présentera avec le Brésilien Neymar en numéro 10, le gardien Keylor Navas est lui aussi titulaire.

Quatre jours avant la réception du en Ligue des Champions, le , leader du championnat, reçoit le Racing Club de ce samedi (17h30) au Parc des Princes, pour le compte de la 5ème journée de .

Le PSG en 4-2-3-1, Neymar en 10

Pour ce match face aux Alsaciens, Thomas Tuchel a décidé de titulariser le Brésilien Neymar en position de numéro 10. Plus de quatre mois après sa dernière apparition avec le PSG, l'ancien joueur du va donc pouvoir recroiser la route du RCSA, équipe contre laquelle il s'était malheureusement blessé la saison dernière. À ses côtés, Thomas Tuchel aligne les ailiers Angel Di Maria et Pablo Sarabia, Eric Maxim Choupo-Moting prenant quant à lui le poste d'attaquant de pointe suite aux blessures conjuguées d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé.

​

Si Mauro Icardi débutera donc la rencontre sur le banc, les milieux Marco Verratti et Idrissa Gueye sont eux titulaires au milieu de terrain. Derrière, Laywin Kurzawa prend la place d'un Juan Bernat blessé, tandis que Colin Dagba, Thiago Silva et Abdou Diallo complètent l'arrière-garde. Enfin, quelques jours après son arrivée en provenance du Real Madrid, le portier Keylor Navas est titulaire dans les cages.