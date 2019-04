PSG-Strasbourg : fête gâchée au Parc des Princes

La dernière mission excitante pour le PSG, se faire sacrer au Parc, a failli. Les Strasbourgeois, toujours tenaces face aux Parisiens, ont tenu tête.

Même avec 19 points d’écart du dauphin, le a démontré au Parc des Princes ce dimanche soir qu’être sacré champion de avec la manière n’était pas chose aisée : “Je ne pense pas à que ce soit trop tôt dans la saison pour être champions car je peux sentir que si tu gagnes toujours tu arrives à un point où tout le monde pense que c’est trop facile et les autres ne sont pas assez forts”, expliquait Thomas Tuchel, “Mais nous sommes forts et nous jouons une bonne saison. Je ne peux pas penser que c’est mieux pour nous d’être champions plus tard”.

Pourtant c’est bien ce qui se passe. Même si dans les faits le “boulot est fait” (Paris affiche 80 points après 29 matches de cette saison, un record pour une équipe à ce stade de la compétition), le sacre en lui-même est différé et les Parisiens devront attendre la prochaine journée, à , pour peut-être se sentir lestés d’un poids. A la lecture de la composition de départ face à , quelques doutes sont apparus tout de même.

Le coach allemand avait prévenu dès la conférence de presse de veille de match : “C’est difficile de trouver une équipe demain (dimanche, ndlr) et ne pas prendre trop de risques”. Résultat c’est une équipe méconnaissable qui est parti à la conquête du titre de champion de France. Lille accroché plus tôt dans la journée, la voie était toute tracée pour le PSG sauf que Kylian Mbappé n’a pas été titularisé, laissant Choupo Moting et Nkunku faire le travail devant.

L'énigme Mbappé

Une absence du jeune Français qui soulève des interrogations, surtout face à une équipe dont Paris n’a pas trouvé totalement les clés (le PSG n’a remporté que 4 de ses 8 derniers matches face à Strasbourg en - 2 nuls, 2 défaites). Comment l’ancien entraineur de Dortmund a-t-il pu se priver du meilleur buteur de Ligue 1, celui qu’il a décrit récemment comme un “requin attiré par une goutte de sang”. Encore plus étonnant, le fait d’attendre l’heure de jeu pour le faire entrer sur la pelouse tandis que les Rouge et Bleu ont été dominés au score par les Strasbourgeois dès la 38è minute de jeu.

Dès les premières touches de balle il s’est montré dangereux, débloquant des situations compliquées jusqu’alors même s’il a eu du mal à la finition. Il faut dire que le ballon stoppé sur la ligne du but adverse par Choupo Moting n’a pas arrangé les affaires des Parisiens qui auraient pu jouer avec moins de pression cette partie. A l’image de Tuchel qui s’est fait expulser pour une colère contre l’arbitre.

C’est finalement un “paria” qui a pu sauver le Paris Saint-Germain d’une défaite à domicile : Thilo Kehrer. Celui qui s’est fait siffler lors de ses apparitions après la défaite du club de la capitale face à en Ligue des Champions s’est un peu racheté auprès des supporters. L’Allemand, qui n’avait plus le moral depuis les 8è de finale en C1, a célébré son but dignement. Mais finalement, le PSG n’a pas réussi à être sacré devant ses supporters.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes