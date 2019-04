Tuchel, Choupo-Moting... Les réactions après PSG-Strasbourg (2-2)

Retrouvez toutes les réactions des joueurs après le match nul du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (2-2).

Le PSG avait la possibilité ce dimanche de tuer tout suspense pour le titre en dominant à domicile. C'était trop demandé aux Franciliens, qui ont mis presque une mi-temps pour commencer à dominer leurs opposants et multiplier les assauts. Au final, ils ont dû se contenter d'un nul. Un résultat qui les oblige à aller chercher le titre au Stade Pierre Mauroy face à . Après ce match face aux Alsaciens, les hommes de Tuchel ont reconnu qu'ils auraient préféré un autre scénario, tout en essayant de dédramatiser la contre-performance essuyée.

Eric Choupo-Moting (attaquant du PSG) : "On n'a pas trop pensé au titre, mais chaque match à la maison, on veut le gagner bien sûr. Et c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Mon action sur le but que j'enlève ? Même moi jusqu'à maintenant, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis désolé car le ballon entrait je crois. C'est dommage car il y aurait eu but pour Nkunku. Au début, j'ai cru qu'il va me donner la balle pour que je la mettre directement. Puis, il a tiré, et moi j'ai pensé que le défenseur allait peut-être intervenir. Moi j'ai hésité. Puis j'ai vu qu'il n'a pas touché le ballon. Et je me suis dit que j'étais peut-être hors-jeu. Mais il y a eu ce reflèxe et ça n'entre pas malheureusement. C'est dommage. C'est le football. Oui, j'ai revu le ralenti une fois. Si je me suis fait chambrer ? Non, on est une équipe, une famille et une équipe. Ils savent que je ne l'ai pas fait exprès (...) Les sifflets ? Non, ça ne me touche pas. Je n'ai pas fait attention. C'est normal qu'il y a des gens qui sont déçus. Moi, je donne toujours tout. J'étais content de marquer le premier but. Mais malheureusement, il y a des actions comme ça. Ceux qui connaissent le football savent que cela arrive".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "Une déception ? Oui et non. Aujourd'hui pour moi c'est très clair j'ai choisi une structure en 1ère mi-temps qui n'était pas la bonne, c'est ma faute. Ce n'était pas possible de contrôles les contres. En deuxième mi-temps on gagne 1-0 et c'était possible de gagner 2 ou 3-0 car on a contrôlé les contres. De la nervosité ? Non, non. Le joueur fait 2 fautes, je le dis et ça suffit pour me faire exclure… Regretter de ne pas avoir mis Kylian ? Il a fait 9 matches complets en 1 mois ! Ce sont des choses pour protéger mes joueurs. Je dois protéger mes joueurs ! On ne pense pas aujourd'hui à la finale qui aura lieu le 27 avril, il a joué 9 fois, c'est trop, on n'a pas à regretter ! Votre collègue qui célèbre avec le maillot de Strasbourg, l'arbitre qui fait ce qu'il veut, je fais une erreur et on me demande si je regrette de ne pas avoir mis Kylian. Je l'ai expliqué 2 fois, 3 fois, 100 fois avant le match…"

Ludovic Ajorque (attaquant de Strasbourg sur Canal+) : "En première mi-temps, on a mal débuté. Il y a eu des contres qu'on a mal joués aussi. Après, on a su revenir. En deuxième période, c'était difficile quand on leur a laissé le ballon. Mais le point est là et nous sommes tous contents. Il y a un état d'esprit irréprochable dans notre équipe, nous sommes tous des guerriers et c'est à l'image de tout le club. Là, c'est que du bonus. On a bien représenté nos supporters. On joue avec le coeur et on essaye d'obtenir de bons résultats, comme on l'a fait. Revenir de Paris, en marquant deux buts, pas beaucoup d'équipes parviendront à le faire".

Mats Sels (gardien de Strasbourg sur Canal+) : "Si tu mènes jusqu'à la 80e minute, tu peux être déçu. C'est normal. Mais si on nous avait dit qu'on allait prendre un point avant le match, on aurait signé. Même contre ce Paris-là. Ils ont des joueurs blessés, mais en deuxième avec l'entrée de Mbappé, on a tout de suite vu la différence. Moi ? J'essaye juste de faire mon travail. Mais aujourd'hui c'était le travail de toute l'équipe qui paye. On était bien organisés".

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg, pour l'AFP) : "On a fait deux gros matches contre Paris, on a la lucidité et l'humilité de reconnaître que ce n'était pas Paris avec son équipe type aussi, il faut être honnête. Mais, malgré tout, on a fait un match qui se tient et qui méritait un tel résultat, même si on a beaucoup souffert sur la deuxième période".

Thilo Kehrer (Défenseur du PSG) : "On voulait bien gagner le match, on voulait bien être champion. Maintenant, il faut accepter ce match nul et penser au match à Lille. Le raté de Choupo ? Depuis le banc, je n'ai pas bien vu. Ca arrive à tous les attaquants, il y a des jours comme ça. (...) J'y ai cru, qu'on pouvait marquer et gagner ce match. Après le 2e but, j'ai encouragé l'équipe pour pouvoir marquer le 3e".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi au Parc des Princes