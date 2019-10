PSG - Son intégration, Cavani, Tuchel... Icardi se confie

L'attaquant Mauro Icardi s'est confié en longueur sur son adaptation à ses nouvelles couleurs, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Prêté au dans les derniers instants du mercato estival, Mauro Icardi, arrivé en provenance de l' , arrive avec la réputation d'attaquant de surface redoutable. Véritable renard des surfaces, zone dans laquelle il marque l'immense majorité de ses réalisations, l'Argentin a posé ses valises dans une équipe déjà armée en attaque, avec les présences de Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et surtout Edinson Cavani, lui aussi attaquant de pointe.

Si les débuts de Mauro Icardi sont plutôt prometteurs, lui qui a déjà marqué en et en Ligue des Champions, ce dernier s'est confié en longueur sur son adaptation à ses nouvelles couleurs, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

"Je ne m'attendais pas à une telle affection de la part des supporters. Ils m'ont très bien accueilli depuis le premier échauffement au Parc des Princes. Je les découvre encore un peu. En dehors du terrain aussi. On est parti voir le match à avec Mbappé par exemple. J'ai découvert un super vestiaire. Ça parle beaucoup espagnol, ça m'aide beaucoup", a notamment déclaré Mauro Icardi, à l'aise dans son nouvel environnement, avant d'évoquer sa relation avec Thomas Tuchel.

"En mai ou en juin, on verra ce qui arrive"

"Thomas Tuchel est chaleureux avec les joueurs, il parle beaucoup, il rigole et il a cherché à me mettre à l'aise dès le premier jour. Je pense lui avoir fait bonne impression. Après, c'est sûr, il attend de moi que je marque. Et d'ailleurs, je m'entraîne durement pour lui démontrer que je suis à la hauteur du PSG", a confié le joueur prêté par l'Inter Milan au sujet de son entraîneur allemand, reputé proche de ses joueurs. Néanmoins, si l'Allemand entretient de bonnes relations avec ses éléments, il devra faire des choix en attaque, lui qui dispose avec Mauro Icardi et Edinson Cavani de deux attaquants de classe mondiale. Heureusement, la concurrence semble saine.

"C'est une concurrence positive. Durant cette période, Edinson était blessé, j'ai pu jouer rapidement. Mais quand il reviendra, ce sera au coach de choisir le meilleur, en fonction du match et de nos caractéristiques. Avec Edinson, j'ai une super relation, il n'y a pas de rivalité mais une concurrence saine", a assuré celui qui, à en croire ses dernières déclarations, n'est pas sûr de s'inscrire sur la durée au Paris Saint-Germain.

"Pour cette saison, je suis au PSG et mon objectif est de donner le maximum pour ce maillot. Ensuite, à la fin du championnat, en mai ou en juin, on verra ce qui arrive. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit", a nuancé Mauro Icardi, dont l'option d'achat est fixée à 70 millions d'euros. Suspense.