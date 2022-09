PSG : Son début de saison, Messi, le mercato.. Neymar lâche ses vérités

L'international brésilien voit d'un bon oeil le recrutement du PSG et est content de ses performances cette saison.

Neymar fait taire ses détracteurs en ce début de saison. Revanchard, l'international brésilien a marqué neuf but et délivré sept passes décisives en huit matches toutes compétitions confondues. Critiqué et annoncé sur le départ cet été, Neymar réalise son meilleur début de saison avec le Paris Saint-Germain et semble plus affuté que jamais.

"J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées"

Dans un entretien accordé à DAZN, l'international brésilien a affiché sa satisfaction après son début de saison réussi : "Je suis en bonne forme physiquement et je suis heureux. Nous avons bien débuté la saison en gagnant un trophée, et j'ai marqué des buts et fait des passes décisives. Je ne pense pas que cela puisse être mieux".

MERCATO | PSG : Icardi va être prêté à Galatasaray

Annoncé sur le départ cet été, Neymar est resté dans la capitale. Mais nombre de ses anciens coéquipiers, parfois même des proches du Brésilien, n'ont pas eu cette chance comme Paredes. En revanche, dans le sens des arrivées, le PSG a été très actif. Le recrutement ambitieux du club de la capitale est vu d'un bon oeil par Neymar.

"Avec Messi, je veux qu'on s'éclate"

"Ce sont de bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous parce que cela renforce l'équipe et nous rend plus forts. J'espère qu'ils pourront profiter et s'amuser avec nous ici. Gagner aussi, et en ce sens nous avons bien commencé. J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées", a expliqué le Brésilien.

PSG - Juventus 2-1, Paris s'offre la Juve

L'attaquant du PSG s'est également réjouit de l'adaptation de Lionel Messi : "J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus".

Enfin, Neymar a fini par encenser Donnarumma : "Gigio est un gardien phénoménal. On sait qu'il est super pour arrêter les tirs. Il est aussi très jeune. Il a beaucoup d'années de football devant lui. C'est un super gars qui porte toujours le sourire sur son visage. Nous savons que nous avons un portier avec un potentiel énorme"