PSG-Séville (Youth League) : Zoumana Camara frustré par les incidents

Quel est votre sentiment après cette victoire obtenue dans un climat particulier ?

Je ne parlerais pas de soulagement, mais de satisfaction par rapport à la qualification, et de frustration par rapport au reste. J'aurais aimé que mon équipe puisse avoir plus de maîtrise en deuxième mi-temps, à onze contre dix. Qu'on les fasse courir et qu'on se procure des occasions. Et à l'inverse de cela, comme souvent dans le football, l'équipe qui est à dix se sent pousser des ailes ou en tout cas est plus concentrée. Cette supériorité numérique ne s'est pas vue, beaucoup de pertes de balles... On n'était pas à l'abri d'encaisser un but, mais malgré tout on avait des situations pour marquer bien avant le pénalty.

Ça vous agace de voir vos joueurs tomber dans le piège tendu par Séville ?

Ça m'a agacé parce qu'ils étaient prévenus. C'est une belle équipe, ils ont de très bons joueurs. C'est leur état d'esprit, c'est le football espagnol. Ils savent être agressifs, truqueurs, mais à la fois se sont de très bons joueurs de ballon, techniquement et tactiquement. Et il ne fallait pas qu'on rentre dans leur jeu. Dès lors qu'on menait au score, on devait resté concentrés sur le football, et sur ce qu'il se passait sur le terrain.

Quel est le message après le match ? Vous les félicitez ou vous les mettez en garde ?

Je ne peux pas me satisfaire de la qualification. Ils sont en formation, ils sont en apprentissage. S'ils veulent aller plus haut, il faut savoir garder son calme malgré le contexte. Aujourd'hui on avait de la chance que ça se joue ici. Si ça avait été là-bas qu'est-ce qu'on aurait fait ? Il y aurait eu le public contre nous... Il faut garder son sang froid et ne penser qu'au terrain. C'est ce que je leur ai dit (...) De ne pas répondre à ces provocations.

Redoutez-vous des suspensions suite aux vidéos qui risquent de circuler ?

Pour l'instant, je ne me pose pas cette question. Mais des vidéos il y en a des deux côtés. Il y a quelques giffles qui sont parties. Il faudra voir. Je me suis toujours adapté. S'il y a des suspensions, il y aura d'autres joueurs qui seront là et ils saisiront l'opportunité.

Comment on fait pour éviter que ce genre d'attitudes ne se reproduisent ?

Il faut travailler à l'entraînement avec cet état de fatigue, sur son calme. Mettre en place des consignes qui créent de la frustration et les joueurs doivent garder leur calme et concentrés sur le jeu. Mais c'est évident qu'ils doivent prendre conscience qu'ils sont au Paris Saint-Germain, qu'ils portent un maillot, qu'ils représentent un club qui est important, une institution. Et ils doivent avoir le comportement qui va avec. Il n'y pas que le talent sur le terrain, il y a aussi le comportement et ne pas répondre aux provocations.