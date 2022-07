PSG : Ses ambitions, Galtier, le trophée des Champions... Gianluigi Donnarumma fait le point

L'international italien veut rafler le maximum de trophées avec le PSG cette saison et est déjà sous le charme de la méthode Galtier.

Le PSG débute sa saison ce samedi avec le Trophée des champions face au FC Nantes. Le premier match officielle de l'ère Galtier et le club de la capitale sait qu'il sera scruté de près et n'aura pas le droit de se manquer. Dans une interview accordée au site officiel du club de la capitale, Gianluigi Donnarumma n'a pas caché ses ambitions pour la saison à venir et veut commencer sur de bonnes bases en ramenant un premier trophée à Paris.

"Ramener le premier trophée de la saison"

"On travaille beaucoup, avec cet objectif en ligne de mire. Nous devons absolument la gagner. On veut ramener le premier trophée de la saison à la maison, et on doit à la fois le faire pour nous, mais aussi pour tous les supporters qui nous soutiennent toujours. Alors allons-y avec la volonté de gagner, de nous donner à 110% ! Le coach nous a déjà prévenu que c’était un objectif clair. Ce ne sera pas facile, mais nous devons y aller pour tout donner. Ce trophée, on le veut pour commencer la saison dans les meilleures conditions. On sait combien c’est important", a analysé le portier italien.

"Je vais très bien, je me sens chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j'ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m'a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi. Ce club, c’est quelque chose d'incroyable que tu je ne peux même pas expliquer. C'est une famille pour moi. Je suis heureux d'être ici, j'espère rester ici le plus longtemps possible, pour écrire l'histoire de ce club. Je l'espère vraiment", a ajouté Gianluigi Donnarumma.

"Galtier a une excellente relation avec tout le monde"

Le portier du PSG est déjà sous le charme de Christophe Galtier et son staff : "Un nouveau staff, c’est très, très positif. Nous échangeons en permanence avec l'entraîneur, il a une excellente relation avec tout le monde, il parle à tout le monde et je pense que c'est la chose la plus importante. Et puis on travaille très bien, défensivement, tactiquement, donc nous sommes très heureux de l’arrivée de l'entraîneur et du staff technique".

"Le coach aime beaucoup le pressing haut, donc je dois bien couvrir les espaces, mais j’avais déjà travaillé là-dessus avant, donc il n'y a pas de problèmes. Nous travaillons ensemble avec la défense et pour être en harmonie tous ensemble et essayer quand nous perdons le ballon, de le récupérer dès que possible. Tout va bien, on travaille bien. La défense à trois change quelques petites choses, mais nous devons juste mettre en place quelques détails. Nous sommes bien partis pour que ça fonctionne", a ajouté l'international italien.

Enfin, Donnarumma s'est exprimé sur sa relation avec ses défenseurs : "Nous nous entendons très bien, nous travaillons très bien ensemble et nous parlons beaucoup. On sait aussi ce que nous pouvons faire de mieux. On échange énormément. Et puis ensemble, nous sommes meilleurs. Et puis ce sont des grands joueurs, mais ce sont aussi de grandes personnes. C’est un vrai spectacle pour moi, c'est donc très agréable de travailler avec eux. J'ai beaucoup à apprendre de leur part".