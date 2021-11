PSG : Sergio Ramos enfin de retour à l'entraînement

Les débuts de Sergio Ramos sous les couleurs du Paris Saint-Germain sont plus proches que jamais. En effet, l'international espagnol s'est entraîné avec le groupe ce mardi pour la première fois depuis son retour de blessure.



Les débuts de Sergio Ramos en tant que joueur du Paris Saint-Germain pourraient être plus proches que jamais. Selon Le Parisien, le défenseur central espagnol s'est entraîné avec le groupe pour la première fois depuis son arrivée l'été dernier.



Le défenseur andalou s'est entraîné normalement avec le reste des joueurs non-internationaux de l'équipe parisienne et son retour sur le terrain pourrait être très proche.



Sergio Ramos devait faire sa première apparition officielle avec l'équipe de Mauricio Pochettino le 1er août, lorsque le club de la capitale a affronté Lille en Supercoupe de France. C'est le match qui a officiellement ouvert la saison en France, avec le champion de Ligue 1, Lille, contre le vainqueur de la Coupe de France, le PSG.



Mais la blessure qui le tient sur la touche depuis le 5 mai, date à laquelle il a été contraint de jouer contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, a compliqué ses débuts avec le PSG au point que nous sommes aujourd'hui en novembre et que le joueur n'a toujours pas porté le maillot avec le vice-champion de France en titre.



Cependant, bien qu'il se soit entraîné avec le groupe, Le Parisien prévient que l'intention est qu'il revienne sur le terrain d'ici la fin novembre. Il est probable que le joueur puisse faire ses débuts avec les Parisiens le 24 novembre contre Manchester City en Ligue des Champions ou le 28 novembre en Ligue 1 contre l'AS St-Etienne.



Ce qui semble assez certain, c'est que Sergio Ramos fera, dans le pire scénario sauf en cas de rechute, ses débuts au Parc des Princes le 1er décembre contre Nice, car il est risqué de penser que le joueur espagnol puisse jouer dès le prochain match contre Nantes le 20 novembre.