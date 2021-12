PSG : Sergio Ramos dévoile "le joueur le plus magique" de l’histoire

Afin de rassurer les supporters parisiens et ses dirigeants au PSG, Sergio Ramos n’hésite pas à poster des vidéos de ses vacances où on le voit se maintenir en forme afin d’être fin prêt pour la reprise. Même s’il est suspendu en Ligue 1 après son rouge contre Lorient, Sergio Ramos veut rattraper le temps perdu depuis son arrivée.

En attendant d’être de retour sur le terrain, le défenseur central espagnol a été pris à témoin pour parler de Ronaldinho. De passage dans la capitale française, le génie brésilien a fait les beaux jours du PSG pendant deux saisons entre 2001 et 2003 avant de partir au Barça et d’y faire les beaux jours du club catalan.

Désormais au PSG, Sergio Ramos a malgré tout pu croiser le fer avec Ronnie que ce soit de son temps au FC Séville ou au Real Madrid. Il a d’ailleurs été aux premières loges pour voir les qualités au-dessus de la moyenne du Ballon d’Or 2005 avec notamment ce fameux jour de Clasico au Santiago Bernabeu où le public madrilène avait réservé une standing ovation à Ronaldinho.

« Je pense que c'est le joueur le plus magique que j'ai vu dans l'histoire du football. Je l'ai vu faire des choses que je n'ai jamais vu d'autres joueurs faire dans ma vie. Pour moi, c'était un joueur différent, a concédé Ramos sur le site du PSG. Un magicien, pour tout ce qu'il faisait. Un génie. Je pense que c'était un joueur unique. Le seul regret est qu'il ne soit pas resté plus longtemps au même niveau élevé qu'il nous a montré. Oui j'ai toujours été inspiré par les meilleurs joueurs du monde et Ronnie était l'un des meilleurs. Je crois qu'il a laissé un héritage de ce qu'est un football différent, la samba brésilienne, la vision du jeu, la vitesse, l'explosivité, une accumulation de valeurs qu'il rassemble et que peu de joueurs ont eu dans l'histoire du foot »