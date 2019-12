PSG, Sarabia : "Nous avons peut-être la meilleure équipe d'Europe"

La recrue espagnole du champion de France en titre rêve de la Ligue des champions et parle de son adaptation à Paris.

Arrivé l'été dernier au en provenance du , Pablo Sarabia a été une satisfaction sur la première partie de saison. L'international espagnol s'est vite adapté au jeu du champion de en titre et a débuté la saison dans la peau d'un titulaire, il a malheureusement dû rejoindre le banc de touche par la suite, la faute à une concurrence féroce en attaque avec Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria notamment.

Dans une interview accordée à Marca, Pablo Sarabia s'est montré conquis par le potentiel offensif du PSG et n'a pas peur de penser que c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe : "Peut-être oui, nous sommes la meilleure équipe d'Europe. Tous les attaquants sont très très bons. Je pense, avant tout, à la variété et les différentes options que l'entraîneur dispose de jouer d'une manière ou d'une autre. C'est essentiel pour ne pas être prévisible et, si vous avez la qualité que nous avons, le danger augmente de façon exponentielle".

"La seule finale, c'est Dortmund"

L'article continue ci-dessous

"Nous allons essayer de faire en sorte que ce soit l'année du PSG en , mais nous serions confus si nous pensions gagner les matchs avant de jouer. À l'heure actuelle, la seule finale que nous avons dans ce tournoi est avec le . Nous devons passer ce tour, puis le suivant ... C'est la voie à suivre pour pouvoir faire quelque chose de grand", a ajouté Pablo Sarabia, ambitieux en Ligue des champions.

L'ailier du PSG est satisfait de ses six premiers mois dans la capitale : "C'est très, très positif. L'équipe a été à un niveau élevé dans tous les matches du championnat, de la Coupe de Ligue et de la Ligue des Champions. Atteindre la première place en Ligue des champions était important. L'équilibre est donc très bon. Nous allons maintenant essayer de maintenir cette dynamique et cette mentalité tout le temps pour relever de plus grands défis".

Ma note sur la première partie de saison ? Je n'aime pas me noter, mais je suis très content. Et pas seulement pour les buts et les passes décisives, même si je sais que bien des fois c'est ce qui reste à faire de plus dans ce rôle. Je me sens à l'aise dans le vestiaire et l'intégration se passe très bien. Cela vous donne confiance et une tranquillité d'esprit lorsque vous jouez. Je pense que j'ai mûri et que je suis plus complet au fil du temps. J'ai réalisé que la facette défensive est également importante. De nos jours, les joueurs doivent être dans les deux sens, seules les personnes privilégiées peuvent jouer dans une seule direction", a conclu Pablo Sarabia.