PSG, Sarabia : "Nous avons la meilleure attaque au monde"

Pablo Sarabia estime que le PSG a la meilleure attaque du monde à sa disposition.

Au micro de Téléfoot, Pablo Sarabia a estimé que le PSG disposait cette saison de la meilleure attaque du monde, tout en pointant un défaut récurrent qui empêche le club de remporter la C1.

"Pour moi, on a la meilleure attaque du monde. Il y a de la concurrence à chaque poste et c'est bien. C'est ce qui nous permettra de gagner le plus de choses possible", a indiqué l’Espagnol interrogé par Téléfoot.

"Ce qui manque au PSG pour remporter la Ligue des Champions ? Pour être compétitifs, on doit d'abord être concentrés pendant 90 minutes. Il ne faut pas lever le pied, ne serait-ce que 10 minutes. Chaque détail compte, la moindre équipe pourrait en profiter", a aussi soufflé Sarabia au micro de l'émission dominicale.