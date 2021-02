PSG - Sarabia lui aussi absent contre Monaco

Toujours sans Neymar ni Angel Di Maria, Mauricio Pochettino devra également se passer de Pablo Sarabia pour la réception de Monaco, dimanche.

Deuxième choc de la semaine pour la Paris Saint-Germain. Cinq jours après leur exploit sur la pelouse du Barça, les Parisiens reçoivent Monaco ce dimanche pour l'affiche de cette 26e journée de Ligue 1.

Une rencontre décisive dans la course au titre face à des Monégasques en grande forme depuis le début de l'année 2021, malgré leur nul concédé contre Lorient la semaine passée (2-2).

Un match pour lequel Mauricio Pochettino ne pourra toujours pas compter sur Angel Di Maria ni Neymar, toujours pas remis de leurs blessures respectives. Les deux sud-américains poursuivent leur programme de soins individuels avec le match retour face au Barça, le 1à mars prochain, en ligne de mire.

L'article continue ci-dessous

Les deux joueurs sont rejoins à l'infirmerie par Pablo Sarabia. Resté sur le banc tout au long de la rencontre au Camp Nou, l'Espagnol a été victime d'une contusion à l'entraînement et ne sera donc pas dans le groupe pour défier les hommes de Niko Kovac.

Enfin, les deux dernières absences concernent les postes de latéraux. Juan Bernat n'est toujours pas apte à reprendre la compétition, tout comme Colin Dagba, qui devrait lui reprendre le chemin de l'entraînement avec le reste du groupe en milieu de semaine prochaine.

Deux jours après le succès de Lyon à Brest (2-3) - et alors que Lille défiera Lorient quelques heures plus tôt - cette rencontre sera très importante pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, pour ne pas perdre de terrain sur leurs concurrents dans la course au titre. A l'aller, le PSg s'était incliné à Louis II après avoir pourtant mené de deux buts.