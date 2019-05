PSG - Ronaldo reconnaît des similitudes avec Mbappé

Dans un entretien à paraître jeudi dans les colonnes de Marca, l'ancienne légende brésilienne n'a pas caché son admiration pour Kylian Mbappé.

Deux fois vainqueur de la Coupe du Monde avec le (1994 et 2002) et double détenteur du Ballon d'Or Football (1997 et 2002), Ronaldo a été l'un des attaquants les plus impressionnants de l'histoire du football, tant pour ses dribbles surréalistes que pour sa vitesse d'éxécution largement au dessus de la moyenne.

"J'adore Kylian Mbappé", admet Ronaldo

Des qualités qui, pour bon certains observateurs, sont justement celles d'un certain Kylian Mbappé, annoncé comme le potentiel successeur du Brésilien. Interrogé sur le jeune attaquant du , deuxième meilleur buteur en Europe cette saison derrière l'inévitable Lionel Messi et vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Equipe de France dès ses 19 ans, l'ancien joueur du et du n'a pas caché son admiration.

​

"J'adore Kylian Mbappé, il a une très bonne vitesse et une bonne définition et il n'a que 20 ans. Il a beaucoup de talent", a en effet confié Ronaldo à Marca. "C'est vrai que ça peut ressembler à ma façon de jouer", a ensuite concédé Ronaldo, qui a forcément eu vent des comparaisons qui fleurissent chaque mois sur internet entre le joueur qu'il était et Kylian Mbappé. Précoce et doté d'un talent indéniable, reste désormais à savoir jusqu'où est capable d'aller le joueur formé à l'AS , à qui il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour s'asseoir à la table de l'ancienne légende de la Seleçao.